Eleonora Pedron, l’appuntamento è bollente, non si può rifiutare – FOTO

Eleonora Pedron ricorda l’appuntamento con il suo programma “Belli dentro belli fuori”: i fan, di fronte alla sua sensualità, non possono rifiutare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

Eleonora Pedron, che ha fatto capolino nel mondo televisivo dopo esser stata eletta “Miss Italia 2002“, si è affermata sia in qualità di attrice che di conduttrice. Dopo aver partecipato, per ben cinque edizioni consecutive, alla trasmissione “Quelli che il calcio” in veste di opinionista, da circa un anno la Pedron conduce un format in totale autonomia. Stiamo parlando di “Belli dentro belli fuori“, rotocalco dedicato ad argomenti di salute e benessere, in onda il sabato mattina su LA7. La presentatrice, attraverso uno scatto condiviso tramite il suo profilo Instagram, ha ricordato ai fan l’appuntamento di domani: bella e impeccabile come sempre, Eleonora ha conquistato tutti.

Eleonora Pedron, l’appuntamento è bollente: non puoi resisterle – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

Uno scatto strepitoso e l’invito rivolto ai followers affinché non manchino al consueto appuntamento del sabato: “Sabato alle 11 su LA7! Io non mi muovo!“. Eleonora Pedron, che da un anno conduce la trasmissione “Belli dentro belli fuori, è subentrata alla precedente conduttrice Roberta Capua, non facendola certamente rimpiangere. Gli utenti, che attendono con trepidazione la puntata, sono andati in escandescenza di fronte al post.

L’outfit semplice ma allo stesso tempo curato risalta alla perfezione la bellezza della Pedron. Il pantalone giallo richiama il colore dei capelli, la maglia bianca e con delle trasparenze fa salire la temperatura a livelli altissimi. I commenti non tardano ad arrivare e, come era prevedibile, sono tutti lusinghieri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

“Noi aspettiamo te” – la rassicura un fan, mentre qualcun altro aggiunge – “Fantastica, sei bella sempre“. Domani, alle ore 11.00, i telespettatori potranno ammirarla in tutta la sua sensualità.