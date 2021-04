La splendida cantante romana ha raggiunto il successo dopo la sua partecipazione ad Amici ma in realtà aveva già provato ad affacciarsi al mondo della musica con i provini di X-Factor.

Elodie è diventata una vera e propria star della scena musicale italiana, dopo la sua partecipazione al talent show di Canale 5 che le permise di raggiungere il successo. Quell’anno non vinse, arrivò seconda alle spalle del suo avversario ma amico Sergio Sylvestre: fu presa a battesimo da Emma Marrone che la prese sotto la sua ala protettiva e la accompagno per i primi anni nel suo debutto nel mondo della musica fino a quando fu pronta a spiccare il volo da sola.

Eppure non tutti sanno che prima di Amici, Elodie provò già a realizzare il suo più grande sogno e lo fece a 18 anni facendo i casting per X-Factor.

Il primo provino di Elodie a 18 anni

All’epoca in giuria c’era Mara Maionchi, Morgan e Simona Ventura. La giovanissima Elodie in un primo momento convinse tutti che le diedero tre sì quando si esibì a cappella con il brano L’eternità di Giorgia. Successivamente però, nel momento in cui i coach dovevano formare le squadre, a Simona Ventura che spettava la categoria degli under 25 diede una triste sentenza alla giovane romana.

Le disse un secco no, mettendola fuori squadra e costringendola ad abbandonare il suo sogno, almeno per quel momento. Il motivo? “Non ti prendo perché non ci tieni abbastanza”. Questa fu la ragione che sul momento fece arrabbiare tantissimo la bella 18enne che perse un po’ le speranze e pensò che quella probabilmente non era la sua strada.

Smise di cantare, fino a quando si trasferì in Puglia e proprio a Lecce riprese ad inseguire il suo sogno esibendosi nei locali, fino a provarci di nuovo alla volta di Roma e di Amici di Maria De Filippi. E quella volta ci riuscì.