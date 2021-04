Il giovane è morto questo giovedì sera (8 aprile) in una rissa tra bande rivali. La vittima è stata uccisa a colpi di arma da fuoco.

Ancora una volta, l’ennesima rissa nel medesimo luogo. Anche questo giovedì (8 aprile) il dipartimento francese dell’Essonne è stato scosso da un nuovo episodio di violenza. La tragedia si è consumata nel capoluogo, Évry, dove un ragazzo ha perso la vita, steso a terra da un proiettile. Non è raro nominare la periferia meridionale di Parigi per tragici eventi simili. Difatti, l’intero dipartimento a sud della capitale francese è spesso teatro di numerosi casi di scontri tra bande rivali, in particolare tra gruppi adolescenziali, la cui violenza sfocia spesso in risoluzioni brutali.

Le risse all’ordine del giorno nell’Essonne

L’area dell’Essonne è da tempo scossa da sanguinose risse tra bande di adolescenti rivali. Nel solo mese di febbraio si sono registrati tre fenomeni consecutivi di violenza per le strade del dipartimento francese. Lunedì 22 febbraio, una liceale di 14 anni è deceduta con un colpo dritto allo stomaco durante una rissa avvenuta nei pressi dell’istituto di Saint-Chéron, città a ovest del comune francese.

Il giorno seguente, nel comune di Évry-Courcouronnes, un’altra vittima: un adolescente di 13 anni è stato ucciso con una coltellata allo stomaco durante una lite scoppiata tra 40 giovani provenienti da Epinay-sous-Sénart e Quincy-sous-Sénart. Giovedì 25 febbraio una nuova rissa tra una trentina di giovani, scoppiata intorno alle ore 15:00, ha preso di mira un ragazzo. La vittima è stata ferita a colpi di arma da taglio.

Questo giovedì (8 aprile), lo stesso incubo. Un giovane ha perso la vita, steso a terra da un proiettile. Secondo quanto riportano i media locali, il ragazzo, 24 anni, è stato ucciso durante una lite. Lo scontro è scoppiato la sera tra alcuni residenti di Évry e della vicinissima Ris-Orangis, località da dove proviene la vittima. Erano circa le ore 22:00 quando è partito il proiettile nell’atrio di un edificio di Évry. Colpito all’altezza del collo, la vittima è morta sul colpo. La notizia è stata confermata dall’ufficio del procuratore locale, citato da Agence France Presse.

Il presunto responsabile dell’omicidio è stato arrestato e preso in custodia dalla polizia, così come “altre cinque persone: membri della sua famiglia e amici, presenti nell’edificio al momento dell’omicidio.” (Ouest France)

