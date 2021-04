L’Eredità, Flavio Insinna sbotta contro la professoressa Sara: “Ma non ci riesci proprio?”

Nell’ultima puntata de “L’Eredità” il presentatore Flavio Insinna non è riuscito a contenersi contro la professoressa Sara

Torna una nuova e appassionante puntata del “L’Eredità” dopo lo stop di giovedì 8 aprile. L’amatissimo quiz show presentato da Flavio Insinna non è infatti andato in onda per permettere agli italiani di assistere in diretta alla conferenza stampa tenuta dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Per non lasciare troppo i telespettatori affezionati a bocca asciutta però intorno alle 19.30 la Rai ha deciso di trasmettere una parte di una puntata di qualche mese fa. I fan del quiz show hanno quindi potuto ritrovare, seppur in replica, uno dei campioni più amati di questa edizione.

Viale Mazzini infatti, probabilmente per coprire lo spazio rimasto vuoto in attesa che arrivasse l’ora solita del Tg1, ha preferito riproporre una puntata in cui il protagonista era Massimo Cannoletta. Gli ammiratori del campione in realtà è ipotizzabile che non sentano troppo la sua mancanza visto che proprio la partecipazione e il successo riscosso con “L’Eredità” gli ha permesso di diventare un personaggio televisivo, volto ormai abituale della programmazione pomeridiana della Rai.

Finalmente tornato all’appuntamento solito Flavio Insinna si è reso protagonista di un simpatico siparietto con Sara Arfaoui, una delle incantevoli professoresse del quiz show. Insieme alla collega Ginevra Francesca Pisani, il loro compito è quello di dare ai concorrenti la spiegazione di una domanda che per la sua difficoltà è spesso in grado di mettere in imbarazzo i concorrenti. Questa volta però è stata proprio lei a trovarsi in una scomoda posizione e ad incappare in una domanda davvero complicata.

Flavio Insinna e la bella Professoressa Sara de “L’Eredità”

L’affascinante Professoressa de L’Eredità Sara Arfaoui per una volta è stata lei ad essere messa in difficoltà da una domanda. Seduta sull’iconico sgabello accanto alla collega Ginevra Francesca Pisani e ad invitanti bottiglie di un famoso drink la bella Sara, come accade in ogni puntata, aveva il compito di dare la sua spiegazione ad una domanda posta ai concorrenti in gara. Ai partecipanti del famoso quiz show Flavio Insinna ha chiesto in sostanza cos’ha fatto, nel giro di 3 anni la francese Marion Chaygneaud Dupuy.

La risposta esatta che riguarda la famosa ambientalista d’oltralpe è legata alla nobile attività che ha portato avanti e che le ha permesso di ripulire l’Everest da tonnellate di rifiuti. La spiegazione era proprio di competenza della simpatica professoressa che però si è impappinata più volte sul nome della francese. Un’occasione questa fin troppo ghiotta affinché Flavio Insinna non ne approfittasse per metterla un po’ bonariamente in imbarazzo.

Un disagio durato in realtà ben pochi secondi perché, battagliera come sempre, la bella prof non si è certa persa d’animo. Non riuscendo infatti a pronunciare il cognome della famosa alpinista francese ha pensato bene semplicemente di glissare. Nonostante la bella Sara sia nata a Nizza infatti non è proprio riuscita a far uscire dalla sua incantevoli labbra il nome della protagonista della domanda.

Quando Insinna l’ha stuzzicata su questa sua piccola lacuna linguistica la prof ha semplicemente risposto: “Vabbè ma io sono di Roma“. Una risposta magnifica che è riuscita a strappare inevitabilmente oltre alla fragorosa risata del presentatore anche l’applauso e la simpatia de partecipanti al quiz show.