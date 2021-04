Federica Nargi si prepara per volare a Formentera? Ecco cosa fa nell’attesa del prossimo viaggio, la foto non lascia alternativa

Tutti sanno che Federica Nargi ogni estate insieme alla sua famiglia e a qualche amico trascorre le vacanze a Formentera, l’isola dei sogni. Anche l’anno scorso, nonostante il Covid, l’influencer non ha rinunciato a volare in quel posto paradisiaco lontano da tutto e tutti. Lì sì che si può staccare la spina dalla solita routine. Sul suo profilo Instagram non mancano foto e storie di anni passati che continuano a fare il giro del web, una un particolare.

Federica Nargi: pensando a Formentera – FOTO

“Ecco …vorrei essere esattamente lì ora” scrive la Nargi nel suo ultimo post che la mostra in un posto meraviglioso mentre si lascia fotografare durante un bagno nelle acque cristalline dell’isola a cui lei è molto affezionata. Ormai Formentera è la casa per le sue vacanze estive, da anni la donna insieme a suo marito si gode il piacere di quei luoghi afrodisiaci e paradisiaci. Relax, party, fascino e splendore. Tutto questo e molto altro c’è nel posto del cuore dell’influencer. Oggi per lei è il giorno dei ricordi e così pubblica una foto in costume spensierata e leggera. I fan però notano un particolare, quel dettaglio che non può passare inosservato. Il suo fondoschiena balza agli occhi di tutti e per il web non c’è nessuno più bella di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

“Ecco vorrei esattamente essere così ora” scrive una fan sotto alla foto di Federica Nargi, “Ma come si fa a essere così bella?” si chiede un fan. La modella per mantenersi in forma si tiene attiva tra sport e passeggiate, segue un’alimentazione corretta e poi la natura ha fatto la sua parte. L’influencer è semplicemente così come mamma l’ha fatta.