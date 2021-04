Federica Pellegrini torna su Instagram in tutta la sua bellezza. Nel suo ultimo post lascia i fan senza fiato: la foto è a dir poco divina.

Federica Pellegrini è una vera bellezza. Dallo sport alla tv, la giovane nuotatrice è capace di conquistare gli italiani con il suo sorriso e la sua grinta.

Federica è un orgoglio italiano, leggenda dello sport e del nuoto. Considerata la più forte nuotatrice italiana di sempre, la Pellegrini è primatista mondiale nei 200 metri stile libero, ed europea nei 400 metri. Per questo, e per tante altre conquiste, si è meritata l’appellativo di “divina”.

Niente male per la bella 32enne, che non si ferma di certo allo sport. Se il nuoto è la sua specialità, dove regna indiscussa a livello nazionale ed internazionale, ottimi sono anche i risultati raggiunti nel mondo dello spettacolo.

Lo show business, infatti, brama Federica da tempo immemore. E l’avvenente atleta non si fa certo desiderare: soprattutto nei panni di giudice di Italia’s got talent ha ottenuto grande successo e ammirazione da parte degli spettatori del Bel Paese.

Federica Pellegrini, dopo lo stop torna in acqua: divina

Purtroppo Federica non se l’è passata bene negli ultimi mesi. Poco tempo fa, infatti, la nostra eroina è stata colpita dal Covid, che l’ha costretta a una lunga ed estenuante quarantena.

Di certo non si è fatta abbattere: con la determinazione che la contraddistingue, Federica è riuscita a superare quest’ennesima battaglia, e adesso è pronta per affrontare gli Europei.

Lo dimostra il suo ultimo post in cui la bella atleta regala uno scatto piccante ai suoi follower. Eccola mentre, prima di cominciare il duro allenamento, si rilassa sorseggiando una tazza di caffè, comodamente sdraiata.

A letto, con addosso solo gli slip, Federica ha un aspetto superlativo: struccata, con gli occhiali e un’espressione rilassata, regala un’immagine che è un perfetto mix di dolcezza e sensualità.

E i fan non possono che apprezzare. La foto ha ottenuto migliaia di mi piace in pochissimi minuti. Come sempre divina: bel colpo Fede!