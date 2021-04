Francesca Manzini irrompe ad Amici 20 e lascia tutti a bocca aperta – VIDEO

Francesca Manzini sorprende e diverte i ragazzi della scuola di Amici 20, il fortunato talent condotto da Maria De Filippi

Francesca Manzini è uno di quei personaggi che grazie al suo straordinario talento è riuscito ad entrare nel cuore di milioni di telespettatori. Nella prossima puntata del serale di Amici, il talent condotto su Canale 5 da Maria De Filippi, è stata già annunciata la sua partecipazione in qualità di ospite. L’attrice però ha voluto fare una sorpresa e regalare qualche minuto di allegria ai ragazzi in sala prove. È stata proprio la Manzini a darne notizia attraverso un divertentissimo video di pochi minuti condiviso sul suo profilo Instagram. Si può notare infatti la talentuosa imitatrice regalare ai ragazzi un vero e proprio piccolo show della sua arte. I giovani allievi di Amici le hanno infatti chiesto di provare ad imitare la padrona di casa Maria De Filippi e Francesca non si è fatta certo pregare. La signora di Canale 5 è stata imitata alla perfezione attraverso il richiamo ad alcuni suoi modi di dire diventati ormai quasi un marchio di fabbrica.

Il ritorno di Francesca Manzini ad Amici di Maria De Filippi

Francesca Manzini sarà fra gli ospiti della prossima puntata serale di Amici di Maria De Filippi e per l’attrice in realtà sarà un po’ come tornare a casa. La straordinaria imitatrice infatti non troppo tempo fa, era appena il 2019, ha fatto parte del programma Amici Celebrities in qualità di cantante e ballerina. Nonostante quest’esperienza le abbia permesso di raggiungere e conquistare l’affetto del grande pubblico Francesca Manzini non è però riuscita a tagliare il traguardo della finale. Da qui però parte una grande avventura che si basa su radici già molto solide. La sua gavetta infatti è molto lunga e inizia da quando giovanissima lavora nei villaggi turistici.

Nel corso della sua carriera è riuscita a divertire il pubblico con diverse imitazioni di tantissimi personaggi della realtà italiana e non solo. Oltre alla Mara Venier interpretata quando ha iniziato a lavorare per Striscia la Notizia restano indimenticabili le sue imitazioni di Maria Stella Gelmini, Angela Merkel, Malika Ayane, Asia Argento e Sabrina Ferilli.