Gengive infiammate, rimedi naturali: bicarbonato e altri ingredienti!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su quali sono i migliori rimedi naturali. Tutto quello che c’è da sapere sugli ingredienti più efficaci per risolvere il problema.

Può capitare di avere le gengive infiammate che provoca gonfiore e sanguinamento. Stiamo parlando di una condizione che molto spesso è causata dalla placca batterica che si forma soprattutto in caso di scarsa igiene orale. Ma non solo. Anche il diabete, il fumo e l’assunzione di alcuni farmaci può provocare una brutta infiammazione.

Le gengive infiammate possono portare anche alito cattivo, facendo avvertire uno strano sapore in bocca.

Rimedi naturali per ridurre l’infiammazione alle gengive

Esistono dei rimedi naturali che possono essere di grande aiuto per combattere la gengivite. Innanzitutto, è consigliabile mangiare verdure e frutta fresche. Ci sono degli antiossidanti, tra cui vitamine E e C, che possono contribuire di molto a migliorare lo stato delle gengive se sono gonfie.

Anche gli alimenti che hanno al loro interno probiotici o fermenti lattici, come lo yogurt, sono molto importanti. Servono a rafforzare le difese immunitarie e a contrastare i batteri, responsabili della gengivite.

Tra i rimedi naturali più efficaci, c’è l’aloe vera che ha delle proprietà antinfiammatorie e curative. La cosa migliore sarebbe effettuare un massaggio alle gengive con un gel di aloe vera. In questo modo, potrete stimolare l’ossigenazione e la circolazione.

Dopo averlo applicato, il gel si deve lasciar agire per 30 minuti, prima di poter risciacquare il tutto.

Anche la malva può essere un ottimo rimedio naturale per rimediare alle gengive gonfie e infiammate. Vi basterà aggiungere 2 o 3 cucchiaini di malva essiccata e tritata dentro una tazza di acqua bollente. Filtrate l’infuso e fatelo raffreddare, facendo degli sciacqui nell’arco della giornata.

Potete anche usare acqua e sale per ridurre l’infiammazione. In particolare, potete mischiare un pizzico di sale dentro una tazza di acqua calda e creare una soluzione utile per fare degli sciacqui. In alternativa, potete anche sciacquare il cavo orale con del succo di limone, magari aggiunto all’acqua.