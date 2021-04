Georgina Rodriguez in bikini su instagram, sensualità e bellezza-FOTO

La bella compagna di Cristiano Ronaldo condivide su Instagram una foto in bikini per una campagna e appare magnifica

Georgina Rodriguez bellissima su Instagram, posa per il noto marchio di costumi da bagno Effek. Indossa un bikini con il sopra a monospalla e il sotto con la vita alta, appare splendida e sensuale. Nei commenti gli utenti scrivono:”Golden Queen” e “Magnifica”. Appaiono anche i commenti di personaggi famosi come l’attrice Maria Pedraza che commenta con un cuore nero la foto della modella.

Georgina Rodriguez condivide un video sulla carriera di Ronaldo

La compagna di Cristiano Ronaldo ha condiviso sul suo profilo instagram un video della sua carriera. In sottofondo c’è Cristiano Ronaldo che parla e racconta della sua carriera e della passione che lo ha fatto arrivare a livelli altissimi nella storia del calcio. Il video si apre con una frase che lui disse tanti anni fa alla sua squadra durante allenamento. Le parole erano:” Un giorno io sarò il migliore del mondo”. Aveva ragione Ronaldo, lui voleva arrivare al successo e ad essere una leggenda del calcio e ci è riuscito con impegno, dedizione e tanti sacrifici. Ma sopratutto grazie alla passione che ha per questo sport che lo ha sempre guidato nella sua vita. La Rodriguez è fiera del suo compagno, condivide anche una sua foto e scrive una frase dolcissima in spagnolo:”Se ti attrae la sua anima prima di toccare la sua pelle è reale”.

Una frase bellissima e che davvero dimostra il grande amore che prova per il suo compagno e padre di sua figlia. Sul profilo della modella ci sono moltissime dediche rivolte a Ronaldo, lo chiama “il suo tutto“, “la sua vita” e anche il suo destino. D’altronde è proprio vero, è stato il destino a farli incontrare e a trasformare la vita di una qualsiasi ragazza normale, da commessa a moglie di uno dei calciatori più famosi e ricchi del mondo. Il loro incontro secondo il racconto della stessa Georgina, è avvenuto in un negozio di Gucci ed è stato un colpo di fulmine. Si sono piaciuti subito ma il fatto che lei fosse sul posto di lavoro ha limitato di molto la loro conoscenza. Pertanto il loro incontro è terminato lì.

Tuttavia si sono rincontrati ad un party di Dolce&Gabbana e conoscendosi meglio hanno capito che poteva nascere qualcosa di bello. Dunque Georgina è passata da una vita semplice e qualsiasi a una da copertine e lusso. Certo non è stato facile adattarsi come ha spiegato proprio lei, stare sempre sulla bocca di tutti non è sempre piacevole. Sopratutto quando accusano il tuo uomo di aver molestato una donna, come è accaduto tempo fa quando Georgina e Cristiano stavano già insieme. La loro reciproca fiducia però non ha intaccato il rapporto e sono rimasti sempre uniti.

Ad oggi sono una famiglia bellissima e allargata. Infatti Cristiano aveva già tre figli quando ha conosciuto Georgina. Uno avuto da una donna che è stata poi pagata per rinunciare ad ogni diritto su di lui, e altri due nati da madre surrogata. Con Georgina è arrivata la quarta figlia Alana nata dal loro amore.