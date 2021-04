Giulia Provvedi: “fotogeniche si diventa” e lei presenta VIDEO senza veli

Giulia Provvedi, del duo Le Donatella, attraverso un video offre ai suoi tanti fan diverse ed esaltanti prospettive

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Per apprezzare i diversi aspetti della vita è meglio guardarla da prospettive differenti. Sarà stato un pensiero simile ad ispirare Giulia Provvedi per la realizzazione di un video pubblicato sul profilo social de Le Donatella. La bella cantante modenese si è infatti concessa ai quasi un milione e mezzo di follower che la seguono insieme alla sorella gemella su Instagram in un video capace di spezzare il fiato. Con addosso soltanto uno slip nero e un reggiseno rosso e bianco Giulia si è offerta all’obiettivo mostrando tutti i lati del suo splendido corpo. Con una buona dose di ironia l’ex naufraga de “L’Isola dei Famosi” sulle note di Peaches cantata da Justin Bieber ha mostrato ai fan lato A, lato B e ovviamente il profilo. Un modo per mettere in risalto insieme alla sua bellezza anche il modello di intimo indossato. Oltre alle sue curve pericolose protagonisti indiscussi del video sono anche i suoi tantissimi tatuaggi sfoggiati con comprensibile orgoglio.

La vita privata di Giulia Provvedi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

La vita privata di Giulia Provvedi, grazie alle sue partecipazioni a reality di successo come “L’Isola dei Famosi” e “Il Grande Fratello Vip” è da tempo sotto gli occhi di tutti. Insieme alla sorella Silvia qualche tempo fa si è sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica per aumentare un po’ la generosità del suo décolleté. Al momento la bella bionda del duo canoro risulta essere single. Un periodo di “solitudine” che sta vivendo quasi come un tentativo di rigenerarsi dopo le sofferenze passata. Dal 2017 infatti la cantante è stata legata sentimentalmente al calciatore Pierluigi Gollini che difende la porta dell’Atalanta. Un amore caratterizzato da continui alti e bassi e che si era già interrotto quando Giulia ha partecipato nel 2018 al “Grande Fratello Vip“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Mentre lei viveva infatti la reclusione nella casa più spiata d’Italia si era vociferato di un tradimento da parte del portiere della Nazionale. Dopo essere riusciti a superare una crisi tanto profonda ed essere tornati insieme però nell’estate del 2020 i due hanno annunciato la separazione definitiva.