Gomorra: i costi esorbitanti della serie. Cifre da capogiro

Gomorra. La serie tv tutta italiana va in onda dal 2014 su Sky Atlantic. Ha all’attivo ben quattro stagioni. I costi di produzione sono esorbitanti. Scopriamoli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gomorra La Serie (@gomorra_serie_official)

Insieme a Suburra, Gomorra è una delle serie televisive italiane di maggior successo nel mondo. L’opera, com’è noto, è tratta dall’ omonimo successo letterario di Roberto Saviano ed è stata preceduta nel 2008 da un film con il medesimo titolo che vide alla regia il talentuoso Matteo Garrone (vincitore per questo film del Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes, sette David di Donatello e nominato ai Golden Globe per il miglior film straniero).

Gomorra – la serie va invece in onda su Sky Atlantic dal 2014 e ha al suo attivo ben 4 stagioni. Come comunicato anche dall’attore Salvatore Esposito (alias Genny Savastano) in una diretta su Instagram, non si conosce ancora la data di uscita del 5° capitolo, quello che si sa per certo è che sarà l’ultimo.

Il prestigio e l’accuratezza di Gomorra, il trasferimento del set in diverse location, anche fuori dai confini nostrani, hanno fatto sì che la serie abbia avuto dei costi di produzione esorbitanti. Scopriamoli stagione per stagione.

LEGGI ANCHE —> La Fuggitiva. Anticipazioni lunedì 12 aprile, seconda puntata

Gomorra: il budget della serie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gomorra La Serie (@gomorra_serie_official)

Leggi anche —>>> Speravo de morì prima, l’indiscrezione sul papà cela una grande umanità

I lavori del primo capitolo di Gomorra si sono svolti in diverse città: Napoli, Milano, Ferrara, Mentone e Barcellona. Sono iniziati nell’agosto del 2013. Ancora non si prevedeva il grande successo che l’opera televisiva avrebbe avuto. Si parla di un costo iniziale di 14 milioni di euro.

Raccolto l’apprezzamento del pubblico, per la seconda stagione, di conseguenza, è aumentato il budget: 16 milioni e mezzo di euro. I lavori hanno preso avvio il 14 aprile 2015 e parte delle riprese si sono svolte stavolta anche in Germania, precisamete a Colonia. Vari set hanno preso piede anche a Roma, Bergamo, Milano, Trieste, addirittura anche in Croazia e Honduras.

Le scene delle terza stagione vengono riprese dall’ottobre del 2016 fino a giugno 2017. Abbiamo visto in questo caso 350 attori e 4500 comparse. Il set ha toccato anche la Bulgaria in questo caso. La quarta stagione ha previsto ulteriori spostamenti di cast e crew: da Poggiomarino a Londra, Bologna e Reggio Emilia. Segna anche il debutto alla regia di Marco D’Amore, interprete del sicario Ciro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvatore Esposito (@salvatoreesposito)

La quinta e ultima stagione ha visto l’inizio dei lavori lo scorso settembre in Lettonia. Le riprese finiranno a breve, nell’aprile 2021 a Napoli. Attendiamo di conoscere la data di uscita.