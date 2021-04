L’amatissima conduttrice di canale 5 è molto seguita dal pubblico e tutti conoscono sia qual è la sua vita privata che quella professionale ma ci sono alcune curiosità di lei che non tutti sanno…

Ilary Blasi è uno dei volti più amati di Canale 5: l’attuale conduttrice dell’Isola dei Famosi ha una carriera brillante e il pubblico l’apprezza per la sua genuinità e la sua schiettezza anche nei momenti più inaspettati.

Da 16 anni è sposata con lo storico capitano e fuoriclasse della Roma, Francesco Totti e insieme hanno tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Ma alcune curiosità di Ilary in molti non le conoscono. Eccole svelate…

NON TIFA ROMA

Nonostante sia la moglie da ben 16 anni della storia della Roma, non è quella la sua fede calcistica. Probabilmente è diventata tifosa della Roma, inevitabilmente, seguendo l’apice della carriera di suo marito ma le sue origini sono laziali. Chissà cosa avrà pensato suo padre quando gli ha portato a fa conoscere il suo nuovo fidanzato, più che romanista!

2. ECCO QUAL E’ IL SUO SOPRANNOME

Chi se lo sarebbe mai aspettato che chi conosce bene Ilary, l’ha soprannominata Iceberg? Probabilmente è stato proprio suo marito con la sua proverbiale simpatia a chiamarla così. Il motivo sembrerebbe essere il suo carattere glaciale e la sua freddezza anche nei confronti delle persone che ama ai quali dimostra il loro affetto comunque.

3. DA PICCOLA ANDO’ GIA’ IN TELEVISIONE

Forse nessuno sa che già da piccola ha conosciuto il mondo della televisione. Come? Da bambina fu il volto del panettone Balocco. Il suo volto angelico, gli occhioni azzurri e la chioma bionda conquisto subito gli autori ma quella bimba ancora non sapeva che sarebbe stato solo l’inizio di una strepitosa carriera.

4. HA DUE TATUAGGI PER SUO MARITO

Nonostante le poche dimostrazioni d’affetto esplicite che Ilary fa una cosa romantica a suo marito l’ha voluta dedicare. Ossia ben due tatuaggi: un cuoricino sotto la fede nuziale e le loro due iniziali sul braccio, IF, che anche Totti ha al contrario.

5. PERCHE’ SI CHIAMA ILARY

Il nome Ilary lo scelse suo papà Roberto poichè era un grande appassionato di film western e volle dare alla sua seconda figlia il nome di una delle protagoniste che l’ha appassionato.

6. PERCHE’ SUA FIGLIA SI CHIAMA CHANEL

Nonostante Ilary sia un’appassionata del marchio Chanel collezionando borse e accessori della nota stilista francese, ha ammesso che non è stato questo il motivo per il quale ha scelto Chanel come nome di sua figlia. La decisione la prese lei e Francesco non battè ciglio: il nome le risuonava qualcosa di dolce e poi voleva per sua figlia un nome che nessun altro aveva.