Un uomo è stato arrestato lo scorso mese con l’accusa di aver ucciso la moglie, la suocera e la cognata: piano diabolico “ispirato” ad una tecnica utilizzata da Saddam Hussein.

Si chiama Varun Arora l’uomo arrestato a Delhi (India) il mese scorso per aver presumibilmente ucciso sua suocera, sua moglie e sua cognata avvelenandole. Avrebbe, infatti, servito loro del pesce con il Tallio, un elemento chimico facente parte dei metalli. Le tre donne sarebbero morte a distanza di tempo ed il fermo dell’uomo sarebbe avvenuto solo dopo che il suocero ha sporto denuncia nei suoi confronti, sospettandone un coinvolgimento nelle morti.

India, avvelenamento da Tallio: uomo uccide moglie, suocera e cognata con del pesce

Divya Arora, moglie di 35 anni dell’uomo arrestato, è morta nella tarda notte di giovedì 8 aprile. Sua madre Anita Devi Sharma (62) e la sorella Priyanka Sharma (26) poco tempo prima. Avvelenamento da Tallio, questa la causa della morte che secondo la polizia sarebbe stata architettata da Varun che avrebbe servito loro del pesce cosparso del metallo, il quale può essere sciolto all’interno dei liquidi. Un metodo già conosciuto e particolarmente utilizzato da Saddam Hussein per punire con la morte i dissidenti. Ed infatti, l’ex presidente iracheno, pare avvelenasse i dissidenti con il tallio così che morissero a distanza di tempo dopo aver lasciato il Paese.

Arora avrebbe servito il pesce a gennaio e le sue parenti avrebbero iniziato a sentirsi male poco dopo morendo in Ospedale nel corso delle cure. La polizia, riferisce The Indian Express, ha affermato: “Due giorni prima del suo arresto, anche Varun ha assunto una bassa dose di tallio per fuorviare gli investigatori. Dopo il suo arresto, è stato ricoverato e resta sotto osservazione medica“.

A sporgere denuncia nei confronti dell’uomo, il suocero il quale ha detto: “Anche Divya ha lasciato questo mondo ora. Varun ha ucciso tre donne della mia famiglia. È stato arrestato il mese scorso, ma è ancora seduto comodamente in ospedale.” Inoltre, ha aggiunto l’uomo, prima del suo arresto Varun ha chiesto a sua madre di non concedergli la custodia dei suoi figli.

Lo scorso 22 marzo, dopo la denuncia e l’arresto, l’attuale accusato del triplice omicidio è stato sentito dalla polizia negando ogni addebito mosso nei suoi confronti. Agli inquirenti avrebbe riferito di non aver mangiato il pesce a gennaio perché aveva un dolore alla mandibola, mentre i suoi figli bevendo ancora latte non avrebbero assaggiato il pasto.

La volta successiva, in cui la polizia avrebbe voluto sentirlo, l’uomo ha dimostrato di trovarsi in ospedale per avvelenamento da Tallio. Stando a quanto riporta The Indian Express, pare che il metallo fosse stato acquistato da Varun online.