L’Isola dei Famosi oramai è entrato nel vivo di questa avventura: i concorrenti stanno cominciando a cedere, la fame si fa sentire sempre di più e questa lotta alla sopravvivenza sta diventando sempre più difficile. Oggi è arrivata la notizia che Beppe Braida ha deciso di abbandonare il reality perché gli sono arrivate gravi notizie che riguardano la sua famiglia dall’Italia: Beppe ha lasciato subito l’Isola e si è rimesso in viaggio per tornare. Intanto, lunedì in studio pare che ci sarà un ospite poco gradito da qualcuno: il secondo eliminato di questa edizione Akash.

Isola dei Famosi, Akash torna in studio per un confronto con Tommaso Zorzi

Akash è stato eliminato dall’Isola e ha rifiutato l’offerta di rimanere a Parasite Island. Una volta tornato in Italia si è scagliato contro l’opinionista Tommaso Zorzi, tirando fuori illegalmente anche delle vecchie chat tra di loro. Tommaso non ha mai dato molto adito alle sue scenate sui social ma pare che lunedì dovrà farlo. “Pazzesca Milano, ci vediamo lunedì” ha scritto Akash sotto al post di Mediaset dove si parlava de Il Punto Zeta, il programma su Mediaset Play che sta conducendo Zorzi.

Dunque lunedì i due ragazzi saranno nuovamente faccia a faccia e potranno confrontarsi e chiarirsi una volta e per tutte. Akash non sembra avere nessuna intenzione di fare pace con lui, nonostante l’offerta di pace che Tommaso gli ha fatto poco prima della sua eliminazione. Cosa succederà?