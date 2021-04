Juliana Moreira, la minigonna di jeans è spettacolare: fan attoniti – FOTO

Juliana Moreira come un raggio di sole su Instagram, la minigonna esibisce due gambe strepitose, i fan sono attoniti: unica

Bellezza travolgente dal sorriso contagioso, Juliana Moreira ha conquistato proprio tutti nel corso della sua carriera con la sua simpatia. Un’immagine splendente quella che la contraddistingue, dal sapore tipicamente brasiliano dalle sue origini, grazie al quale si trasferisce in Italia per lavorare come indossatrice.

Nel 2006 viene inevitabilmente notata e inizia a lavorare in televisione al fianco di Teo Mammucari a Cultura Moderna e Cultura Moderna Slurp. Sono poi tante le esperienze che intraprende nel mondo dello spettacolo, ma la trasmissione in cui più si afferma e Paperissima, diventandone il volto principale e forse il più apprezzato in tutta la sua storia.

Juliana Moreira è anche attiva su Instagram, dove condivide scatti di quotidianità insieme alla sua splendida famiglia e foto che catturano la sua contemplabile figura.

Juliana Moreira, casual e splendente: unica

La semplicità è una caratteristica di Juliana Moreira, nonostante l’ineguagliabile e potentissima avvenenza. Lontano dai riflettori, conduce una vita tranquilla, permeata dall’importanza dei valori.

Insieme a Edoardo Stoppa, con il quale è fidanzata dal 2007 e si è sposata nel 2017, ed i loro figli, compongono una famiglia esemplare. Presenti in molti dei suoi scatti su Instagram, ama condividere i suoi affetti, ma anche qualche scatto di sé.

L’ultimo, dove la showgirl brasiliana irradia Instagram di pura luce, ha davvero lasciato attoniti i fan. Con il suo solito sorriso stampato sul viso splendente, sfoggia un outfit estremamente casual che esalta la sua bellezza.

Occhiali da sole, felpa stampata, minigonna di jeans e stivali, bastano a renderla semplicemente magnifica. Il look esibisce le gambe toniche della modella, che raggiungono la perfezione.

Il post recita: “Sono metereopatica, basta un po’ di sole e tutto cambia“, ma il vero sole su Instagram è lei, per la gioia dei fan ai quali regala la sua luce.