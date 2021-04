Justine Mattera, occhiali da super diva e décolleté in bella mostra – Foto

Justine Mattera pubblica uno scatto da vera diva. La ex di Paolo Limiti nel nuovo post sfoggia degli occhiali e una camicetta davvero spettacolari. Date un’occhiata anche voi al look di Justine Mattera sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)



Justine Mattera ancora una volta lascia a bocca aperta tutto i suoi follower. La showgirl, infatti, ha pubblicato una foto dove indossa degli occhiali da sole abbastanza ingombranti, da diva, e una camicetta con uno scollo decisamente profondo.

Come non fare caso al suo décolleté, punto debole di moltissimi italiani. A renderle ancora più giustizia, il pantalone rosa e la chioma impeccabile.

“Che meraviglia 🔥, Che bella donna che sei sempre in forma complimenti, Attrice bellissima ❤️, Sei ADORABILE!!❤️, 🔥🔥🔥🔥🔥 puro fuego 🔥🔥🔥🔥🔥❤️, Stai benissimo🙌❤️, Che fascino❤️, Grande classe, Stupenda 🌺, FANTASTICA 😍, Bellissima🔥, Sempre più bella ❤️❤️❤️❤️, Beautiful 😍”, questi alcuni dei commenti dei fan della bella Justine.

LEGGI ANCHE –>Justine Mattera: un regalo speciale per la festa della donna – FOTO

Justine Mattera, i suoi segreti per rimanere in forma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Di recente ha anche svelato qualche suo segreto per rimanere in forma. 50 flessioni, 50 addominali e 50 squat per glutei e gambe. Dopo la colazione, poi, la showgirl si dedica al nuoto e al running. Ma non solo. Una volta a settimana si dedica anche ad un corso di ballo online.

Per la Mattera, per rimettersi in forma, ciò che conta di più sono l’impegno e la costanza. Non dovete per forza fare ore e ore di allenamento, ma potete anche fare attività 30 minuti al giorno, per tutti i giorni.

Molto importante anche l’aerobica, in particolare la bicicletta, la corsa e la camminata. In aggiunta, sono utili anche gli esercizi di tonificazione che non fanno consumare i muscoli. Un’altra regola importante è non stressarsi e trattare ogni singola zona del corpo.

In questo periodo, si sta preparando anche per il Bardolino, una gara storica. Nel caso in cui fosse confermata la data, potrà partecipare al suo primo triathlon olimpico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)



Intanto, però, lavora molto sul potenzionamento con tre allenamenti a settimana, anche se non ha molto tempo perché i figli sono in didattica da casa.