Lol, Elio elimina Matano, il VIDEO è virale: “preso per sfinimento”

A Lol è stato eliminato il comico Matano. A metterlo ko è stato Elio. Il video è andato subito virale.

Il comico Matano è uscito di scena dal format di Lol – Chi ride è fuori. A dare il colpo di grazia al concorrente è stato Elio. “Ammetto di esserli corso dietro con l’intento di eliminaro”, le parole del comico.

Frank Matano rincorso da Elio non ha saputo trattere il sorriso scoppiando poi in una risata. Il concorrente ha perso ed è stato così eliminato da Lol. Il programma, in onda dal primo aprile su Amazan Prime Video, sta riscuotendo molto successo.

Condotto da Fedez e Mara Maionchi, nel ruolo anche di arbitri, il format ha come protagonisti dieci comici. Questi si sfidano in una lunga prova di resistenza.

Frank Matano: da Youtube al successo televiso

Il format Lol – Chi Ride è fuori sta riscuotendo molto successo. Il game show consiste in una sfida tra comici. Chi ride è eliminato. Per sei ore i concorrenti tentano di far ridere gli sfidanti e a loro volta di trattenere le risate.

Durante le scorse puntate tra elimazioni vari, sono sette i concorrenti rimasti. Quest’ultimi si sono sfidati negli ultimi scontri per decretanto il vincitore. In palio cento mila euro da devolvere a un ente benefico.

Un totale di sei puntate il cui obiettivo è strappare un sorriso agli spettatori. Tutti i partecipanti sono comici professionisti che si sono sfidati sferrando i loro cavalli di battaglia. Tra questi Elio si è saputo distinguere con il suo travestimento da Monnalisa. Ed è stato proprio lui a far cedere la risata di Frank Matano costretto così a uscire dai giochi.

Classe 1989, Matano è comico e attore. E’ grazie a youtube che il pubblico ha conosciuto il suo talento. Una serie di video pubblicati sulla piattaforma l’hanno reso noto. Nato in provincia di Caserta, ha origini americane dal lato materno.

Dopo aver abbandonato l’università si è dedicato al suo canale youtube. Di lì è approdato poi al mondo dello spettacolo arrivanto alle Le Iene e poi partecipando ad altre trasmissioni.