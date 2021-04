Maria Grazia Cucinotta, bellezza eterna: il primo piano che incanta – FOTO

Maria Grazia Cucinotta è intramontabile, la sua bellezza non smette mai di sedurre: il primo piano che ti fa sognare

Fascino tipicamente mediterraneo, Maria Grazia Cucinotta è una delle bellezze italiane più ammirate, nel territorio e anche all’estero. Attrice e produttrice cinematografica, il suo nome ha superato i confini nazionali grazie alla partecipazione al film “Il postino” al fianco di Massimo Troisi, ultima interpretazione dell’attore prima della prematura morte, e per l’apparizione in “Il mondo non basta” della saga di 007.

Diverse le collaborazioni importanti e memorabili nella sua carriera, come la sua bellezza, che ha conquistato il titolo di icona anche per le future generazioni. Una figura indimenticabile per molti, che non vuole smettere di sedurre, e che anche su Instagram continua ad ammaliare.

Maria Grazia Cucinotta, icona eterna di bellezza

Misure perfette e capelli corvini, Maria Grazia Cucinotta ha segnato un’epoca con la sua incontenibile bellezza. Forme che hanno fatto sognare innumerevoli fan, e che ancora oggi esercitano un potere seduttivo incredibile. Indimenticabile è l’aggettivo che qualifica la sua splendida immagine.

Attiva e seguita su Instagram, l’attrice regala ai fan il buongiorno più lieto, attraverso il suo primo piano per ricordare l’appuntamento come ospite a Storie Italiane. Sempre in splendida forma, sfoggia una giacca fucsia e il top bianco scollato sul prosperoso décolleté, colori che spiccano sulla sua carnagione scura. I capelli freschi di piega in un’acconciatura raffinata, ricadono in onde vaporose sulle spalle, incorniciandole il viso.

Trucco sfumato sugli inconfondibili occhi neri, delineati dalla matita e intensificati dall’ombretto. Lo sguardo è reso ancora più magnetico dalle caratteristiche sopracciglia folte, e le labbra sono impreziosite da un rossetto nude che ne evidenzia il disegno.

Non un’imperfezione o una sbavatura, il suo fascino resta invariato ed intramontabile. Proprio come per le vere icone, quando la bellezza è così autentica, non può essere suscettibile ai cambiamenti del tempo: semplicemente eterna.