Mercedesz, allenamento, dieta e un fisico da paura: pronta per l’estate – FOTO

Mercedesz si prepara all’estate con un allenamento che la mette a dura prova. Attraverso una dieta sana e bilanciata, l’influencer sta ottenendo il fisico dei suoi sogni

Per arrivare all’estate in forma smagliante ci vuole pazienza e costanza: parola di Mercedesz. L’influencer da oltre 770mila followers, da qualche anno, sembra aver maturato una vera passione per il fitness, a cui si dedica con entusiasmo ma anche con grandi sacrifici. I risultati ottenuti con il passare del tempo sono sotto gli occhi di tutti: la figlia di Eva, inizialmente esile e poco allenata, ha sviluppato un fisico forte e atletico, di cui fa sfoggio in ogni scatto.

Anche oggi, Mercedesz non ha rinunciato alla propria razione quotidiana di sport, documentando il tutto tramite le Instagram stories. La modella ha inoltre aggiornato i followers in merito alla propria dieta: da qualche mese, infatti, la giovane ha deciso di diventare vegetariana, nonostante questa scelta le stia creando non pochi problemi.

Mercedesz, allenamento e dieta per un’estate da sogno

Mercedesz si sta preparando all’estate attraverso una routine incentrata sull’allenamento ed una dieta rigorosa. All’interno delle Instagram stories, la modella si è mostrata al termine di una seduta di workout. Nonostante sembrasse alquanto provata, l’influencer è apparsa comunque bellissima agli occhi dei fan, che ogni volta rimangono ammutoliti di fronte alle sue curve da urlo.

Da qualche mese, inoltre, la figlia di Eva sta provando a diventare vegetariana, sebbene una dieta di questo tipo non sia affatto facile da sostenere. Proprio nelle successive stories, la modella ha pronunciato queste parole: “Vado a fare la spesa perché le opzioni vegetariane che sono rimaste a casa non sono un pasto completo“. Alla fine, l’influencer è riuscita a preparare un pranzo che sembrasse soddisfarla: un hamburger vegetariano che avrà sicuramente ingolosito gli utenti.

Stando a quanto si evince dal suo profilo Instagram, non ci sono dubbi che Mercedesz arriverà all’estate in formissima e con un fisico strepitoso. I risultati, come scrivono i suoi followers, si notano già: “Che fisico incredibile che hai“, “Unica“.