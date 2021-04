Miriam Leone incantevole la FOTO sul balcone: in mostra le parti più belle…

Miriam Leone incanta ed affascina il suo pubblico attraverso uno scatto davvero insolito che ha pubblicato sui social

Miriam Leone si è ormai da tempo conquistata un posto particolare nel cuore di milioni di italiani. La chiave per entrarci è stata indubbiamente la sua bellezza ma anche e soprattutto le sue qualità artistiche. Oltre all’indiscutibile fascino di cui l’attrice è dotata e che traspare dai suoi occhi penetranti, la grande capacità interpretative che possiede le hanno permesso di diventare una delle realtà più belle del cinema italiano e non solo. Nell’ultima foto che Miriam ha pubblicato sul suo profilo Instagram, che si avvicina al milione e mezzo di follower, l’attrice si è lasciata ritrarre in un’insolita location. Su un balcone, ripresa dietro al vetro di una finestra chiusa, si lascia scompigliare i morbidi capelli dal vento. L’outfit scelto è perfetto nella sua semplicità. Per questo scatto infatti indossa un paio di jeans chiari e un maglioncino. Per incantare i fan a lei non occorre affatto mostrarsi senza veli, basta la perfezione del suo profilo baciato dal sole.

Miriam Leone una carriera divisa fra film e fiction

La straordinaria carriera di attrice di Miriam Leone inizia a muovere i suoi passi in quella direzione dopo la vittoria conquistata a Miss Italia. Nel famoso concorso di bellezza oltre alla coroncina più ambita porta a casa l’importante fascia di Miss Cinema ricevendola direttamente dalle mani di Ann Strasberg dell’Actor Studio che le conferisce anche una borsa di studio. Da quel momento, dopo la giusta gavetta, diventa un volto noto e amato dal grande pubblico delle fiction televisive e delle pellicole cinematografiche. Ha partecipato infatti a serie tv di successo come Distretto di Polizia, Un Passo dal Cielo e La Dama Velata. Miriam è stata anche fra i protagonisti della produzione internazionale de I Medici.

Recentemente ha vestito i panni di Erminia Ferrari, la moglie dell’indimenticabile Nino Manfredi per il film tv “In arte Nino” accanto ad Elio Germano. Per il cinema recentemente ha lavorato con i talentuosi Manetti Bros nel film Diabolik dove interpreta l’iconico personaggio di Eva Kant, celebre compagna del ladro più famoso dei fumetti.