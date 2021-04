Monete di valore: se avete questa da 10 lire in casa siete ricchi

Le vecchie monete sono sempre una grande scoperta. Una è speciale: 10 lire che oggi vale una fortuna. Ti spieghiamo qual è

Monete e banconote del vecchio conio, un dolce ricordo ma spesso anche una gran bella fortuna. Le vecchie lire, infatti, possono valere oggi anche tanto. Tutti ne abbiamo conservate in casa qualche esempio che nel momento del cambio abbiamo preferito non restituire. Una sorta di legame affettivo che abbiamo voluto conservare per non dimenticare del tutto quello che siamo stati prima dell’euro.

Oggi sono molti i collezionisti che vanno alla ricerca di monete e banconote di vecchia data, non tanto per il loro valore ma per una questione piuttosto di passione. C’è poi anche chi, invece, decide di venderle per guadagnare qualcosina ma c’è da fare sempre attenzione ad una giusta valutazione.

Oggi la vendita spesso avviene sul web e come si ricorda in questi casi bisogna prestare attenzione a truffe e raggiri. È sempre opportuno far fare una valutazione delle monete in un negozio di numismatica per capire non solo se la moneta che si possiede è autentica, ma anche se si tratta di una rarità rispetto al periodo in cui è stata coniata e in base al grado di conservazione, un fattore che influisce molto sul valore di mercato.

Attenzione a quello che avete in casa dunque. Ci sono alcune monete che potrebbero valere una fortuna ed in particolare, una da 10 lire vi può rendere ricchi. Vediamo perché.

LEGGI ANCHE –> La moneta da 2 euro che ne vale 120mila? Forse ce…

10 lire che vale una fortuna: ecco qual è

LEGGI ANCHE –> Una moneta da 1 cent per sistemarsi per tutta la vita:…

Come dicevamo ci sono delle monete delle vecchie lire che possono rendervi ricchi. Si tratta nello specifico della 10 Lire che risale al 1954. Una delle prime monete coniate che negli anni Duemila era già impossibile trovare. È stata coniata per la prima volta nel 1951 andando avanti fino al 1956. Poi c’è stato uno stop del conio che ha ripreso tra il 1965 e il 2001, ma di certo quella del 1954 è quella più prestigiosa.

Sulla moneta sono raffigurate da un lato due spighe di grano con il numero 10 e dall’altro lato un aratro. La particolarità del 1954 sta nel fatto che la moneta ha un contorno liscio, pesa 1,6 grammi ed è grande 23,3 millimetri. Per la produzione la lega impiegata è l’Italma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Se avete conservato proprio questa moneta considerate che in casa avrete un valore altissimo. Su eBay, nella sezione riservata alle aste, infatti, viene venduta al costo di ben 500 euro. Se siete degli estimatori conviene conservarla, se invece poco vi importa dei ricordi, potrete venderla e partire da questa cifra ma ricavarne anche di più in base all’offerta dell’asta. Tocca a voi decidere!