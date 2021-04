Morto il Principe Filippo d’Inghilterra, marito della Regina Elisabetta II. Qualche settimana fa era stato ricoverato per un malore e le sue condizioni non lasciavano ben sperare

🟤 BREAKING: È morto il principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta, aveva 99 anni. 📰 @ultimoranet pic.twitter.com/5IgNy2ORak — Ultimora.net – BREAKING NEWS (@ultimoranet) April 9, 2021

“È con profondo dolore che Sua Maestà, la Regina ha annunciato la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale Il Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Sua Altezza reale è morta pacificamente questa mattina al Castello di Windsor” è così che la pagina ufficiale della famiglia reale ha reso nota la notizia che il Principe Filippo, Duca D’Edimburgo, si è spento all’età di 99 anni. A giugno avrebbe compiuto 100 anni ma non ha fatto in tempo a spegnere le candeline che un brutto malore lo ha costretto in ospedale per diverse settimane. Era tornato a casa dalla sua LiliBeth (così chiamava la Regina Elisabetta) e questa mattina si è spento tra le mura della sua casa.

Il Principe Filippo è morto: avrebbe compiuto a giugno 100 anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

Una vita insieme: Elisabetta e Filippo si erano conosciuti che avevano appena quattordici anni e da allora non si sono più lasciati. La Principessa realizzò un vero e proprio sogno quando riuscì ad ottenere il permesso di suo padre per convolare a nozze con il Duca, e da allora è stato l’inizio di un lungo percorso insieme. Lui è sempre stato un passo dietro di lei, rispettando il suo ruolo e cercando di limare tanti aspetti del suo carattere che nel corso del tempo hanno rischiato di danneggiare il loro matrimonio, ma nonostante questo sono riusciti sempre a venirne fuori più uniti che mai.

Inghilterra in lutto: è morto il #principeFilippo di Edimburgo, il "compagno di una vita" della #ReginaElisabetta. Tre settimane fa era stato dimesso dall'ospedale https://t.co/FekejCfq6m pic.twitter.com/NeVvnUXHOG — Quotidiano Libero (@Libero_official) April 9, 2021

Ed è con la sua amata a vegliare su di lui che Filippo si è spento, chiudendo le porte ad una vita che di certo è stata lunga e piena di eventi che lo hanno reso felice e soddisfatto.