Nadia Toffa, cosa ha lasciato per eredità. Non lo immaginereste mai

La morte della giornalista Nadia Toffa è stata un colpo duro nessuno l’ha dimenticata, ha lasciato un eredità dal valore inestimabile

Dalla scomparsa della Iena è passato più di un anno, ma lei è rimasta nei cuori di tutti per la sua forza di volontà e il sorriso che indossava sempre anche nei momenti peggiori. Purtroppo un brutto male se l’è portata via lasciando tutti scioccati e sconvolti anche per la giovane età, aveva 40 anni. Per un momento sembrava che stesse bene e che il peggio fosse passato ma non era così. Fino alla fine è stata combattiva e una vera guerriera fino all’ultimo.

Nadia Toffa e gli insegnamenti importanti sulla vita

La giornalista ha dato forza a tanti che hanno affrontato il suo stesso male, ha sempre fatto capire che bisogna vivere quanto si ha da vivere anche se è poco bisogna renderlo pieno. La sua eredità dunque è questa, gli insegnamenti importanti sulla vita. Bisogna vivere la vita a pieno fino all’ultimo respiro nonostante tutto, perché poi quando te ne vai non c’è più tempo. Lei si considerava una superoina per la battaglia che ha dovuto combattere e anche tutti quelli affetti dallo stesso male per lei lo erano.

Si è sempre mostrata ai suoi followers fino alla fine, dando i suoi messaggi importanti. A volte pareva consolare gli altri lei più che se stessa. Aveva sempre il sorriso nonostante sapesse che la malattia la stava spegnendo poco a poco. Ma non si è fatta togliere tutto, ha continuato a lavorare andando in diretta a Le Iene e sorridendo nonostante fosse gonfia e avesse la parrucca. A lei non importava perché voleva vivere fino alla fine la sua vita come ha sempre fatto.

Il suo lascito sarà d’aiuto a tutti quelli che affrontano una malattia o una battaglia si qualsiasi natura nella vita. Non bisogna mai smettere di vivere finché si ha fiato in corpo e la forza di alzarsi. Che la vita decide quando è il momento di andarsene ma il modo lo decidono le persone. E lei non gliel’ha data vinta, fino alla fine ha sorriso e ha fatto ciò che voleva.