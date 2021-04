Avete mai visto la nuova casa di Wanda Nara e Mauro Icardi?

Wanda Nara si è trasferita a Parigi per seguire il marito nella sua nuova avventura al PSG. Ma avete mai visto la casa da sogno nella quale si sono trasferiti?

La bellissima coppia argentina, dopo anni vissuti a Milano, più precisamente in un attico da sogno a CityLife, si è trasferita a Parigi e all’ombra della Torre Eiffel e ha iniziato una nuova vita con tutta la famiglia, composta dalle bambine avute dal loro matrimonio e dai figli che Wanda ha avuto dalla sua precedente relazione con Maxi Lopez.

Oggi Wanda e Mauro sono molto innamorati e felici insieme, hanno superato alcuni episodi burrascosi relativi al loro passato. Sono riusciti a superarle tutte insieme, anche le malelingue e non si sono mai divisi. Wanda e Maurito oltre ad essere moglie e marito sono anche soci, infatti la bella argentina è anche la manager di suo marito.

Una casa da sogno a Parigi!

L’attaccante del PSG, insieme a sua moglie, ha scelto una bellissima casa da far invidia a tutti. Dalle frequenti IG stories che l’argentina pubblica, si possono notare le ampie stanze adornate da una arredo di lusso: pareti bianche, cornicioni, lampadari maestosi, un grande camino e un tavolo che presiede la sala da pranzo.

Ma la vera chicca della casa è il giardino che definirlo così è riduttivo: un vero e proprio parco dove i bimbi possono giocare e scorrazzare felici indisturbati.

In questi mesi così difficili in piena pandemia sicuramente avere uno spazio esterno così ampio è un lusso per pochi.