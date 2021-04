Ornella Muti, il posteriore più bello è ancora il suo. Divina-FOTO

La foto di Ornella Muti senza veli lascia tutti senza parole, dopo tutti questi anni rimane un’icona di bellezza ineguagliabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli)

La bellissima attrice Ornella Muti ha 66 anni ma non li sente e non li dimostra affatto, sui social si mostra insieme alla figlia e sembrano sorelle. Negli anni non è cambiata, ha un fisico fantastico. La figlia Naike condivide una foto della mamma intenta a cambiarsi per partecipare al Maurizio Costanzo Show, la immortale prima nuda e poi vestita. Incredibile come appare a 66 anni l’attrice, il fisico è invidiabile.

Ornella Muti una nonna sensuale e bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti)

L’attrice che per anni ha fatto sognare una generazione intera oggi ha 66 anni, è nonna ma è ancora bellissima. La figlia Naike ha condiviso una foto della mamma intenta a vestirsi e appare in slip sfoggiando un fisico da 30enne, incredibile bisogna assolutamente conoscere il segreto dell’attrice. Forse è lo yoga che pratica quotidianamente con la figlia. Ornella Muti è diventata nonna giovanissima a 41 anni, con il figlio di Naike. Si vede poco sui profili sociale della nonna e mamma.

Naike infatti riprende sempre e solo se stessa e sua madre nella loro casa. Le due hanno un rapporto molto bello quasi di amiche più che madre e figlia. Insieme fanno tutto dallo yoga ad altre attività. Hanno anche tantissimi animali tra gatti, cani e anche un tenerissimo maialino. Sono infatti contrarie a mangiare la carne. Vivono insieme in una casa enorme immersa nella natura. Di recente la Muti ha girato un film natalizio che uscirà a dicembre.

Insieme a lei ci sono Serena Autieri e Raoul Bova. Si tratta di una commedia anche fantasy e con un tocco di speranza che in questo momenti ne abbiamo tutti bisogno. Interpreta la mamma di Serena e suocera di Raoul, una signora un pò sopra le righe e allegra. Afferma di essersi divertita molto in questo lavoro. La sua carriera dura da 50 anni, non pochi. Recita da quando ne aveva appena 15. E le cose come ricorda lei erano ben diverse all’epoca. Ricorda che non era per niente pronta a questo mestiere, essendo ingenua e venendo da una classica famiglia italiana. Spiega che le difficoltà stanno anche nel fatto che le donne non vengono considerate ancora oggi alla pari degli uomini e questo rende il tutto più difficile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti)

Non era la carriera però la cosa più importante per Ornella ma bensì la sua famiglia, sua figlia. Non ha infatti lottato, poteva forse fare di più in America ma non era ciò che voleva lei cercava altro una vita serena. Non era attratta da quel mondo fatto di solitudine e smania di avere successo per essere ricordati.