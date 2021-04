Principe Filippo, indiscrezione dall’ospedale: le sue condizioni prima della morte. Filippo Nardi, ospite a Pomeriggio Cinque, ha raccontato un piccolo aneddoto

An Online Book of Condolence is now available on the Royal website for those who wish to send a personal message of condolence: https://t.co/0w7Vd7kYq0 Visit https://t.co/utgjraQQv5 for updates from Buckingham Palace and information about The Duke of Edinburgh's life and work. pic.twitter.com/fkV4FTvhqI — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

Oggi si è spento il Principe Filippo all’età di 99 anni: ne avrebbe compiuti 100 il 10 di giugno ma non è riuscito a raggiungere questo importante traguardo. Una vita lunghissima, 73 anni accanto alla sua amata Lilibeth ed era proprio insieme a lei quando ha esalato il suo ultimo respiro. Era nell’aria questo avvenimento, tutti speravano che non succedesse e che le sue condizioni di salute migliorassero, ma così non è stato ed oggi è arrivata la notizia della sua morte che ha devastato il Paese ma in particolar modo la Regina che in questo momento sarà distrutta dal dolore.

Il Principe Filippo è morto: le sue condizioni dopo il ricovero

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

A Pomeriggio 5, Filippo Nardi ha raccontato che un’amica di sua madre lavora come volontaria nell’ospedale dove il Principe è stato ricoverato per un mese. “Non c’era più niente da fare, per questo hanno deciso di dimetterlo, per farlo tornare a casa e morire accanto alla sua amata Lilibeth“. E così è stato. Oggi il Principe si è spento dopo una vita lunghissima, piena di soddisfazioni ma anche di tanti sacrifici che un uomo orgoglioso come lui ha fatto per accettare il suo ruolo secondario nella vita della moglie che molto giovane è stata costretta a salire sul trono dopo la morte prematura del suo amato padre Giorgio.

I funerali avverranno probabilmente alla fine della prossima settimana, resta da capire se Harry e Meghan faranno ritorno a Londra per stare vicini alla sua famiglia e in particolar modo alla nonna che in questo momento sta vivendo un dolore immenso.