Rocio Morales incontenibile con uno sguardo da tigre: “Mi sento completa” – FOTO

Rocio Morales riesce ancora una volta a sorprendere i suoi fan grazie a ben 2 scatti regalati attraverso i social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Rocio Morales incarna perfettamente l’ideale di bellezza mediterranea e, in particolar modo spagnola, che si ha nell’immaginario collettivo. I suoi tantissimi follower di Instagram possono ammirarla quasi quotidianamente attraverso gli scatti che l’attrice condivide. Negli ultimi due la bella compagna dell’italianissimo Raul Bova, ha saputo regalare un’immagine di grande grinta e fascino. Onorando perfettamente le premesse date dalla didascalia che accompagna lo scatto nella quale Rocio dichiara di sentirsi “completa” a parlare è assolutamente il suo sguardo. L’outfit scelto riesce decisamente a lasciare il segno: si tratta infatti di un abito composto da pantalone e blusa che le lascia scoperta la schiena statuaria. Ad impreziosire il tutto due accessori difficili da non notare, Rocio sfoggia infatti un paio di scarpe décolleté e una borsa dal colore giallo acceso. Con i capelli nerissimi raccolti la bella spagnola si offre all’obiettivo lanciandogli uno sguardo che quasi sembra voler penetrarlo e sfidare il pubblico nell’impossibile sfida di trovare di meglio.

Rocio Morales: un’artista a tutto tondo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Rocio Morales è una di quei personaggi che potrebbero essere definiti artisti a tutto tondo. Nel corso della sua carriera infatti si è cimentata con successo in diversi ambiti raccogliendo ogni volta i favori sia del pubblico che della critica. La sua vita professionale nel mondo dello spettacolo nasce chiaramente in Spagna dov’è nata ma nel giro di pochi anni diventa un volto noto anche in altri paesi europei. L’Italia ha iniziato ad apprezzarla attraverso la sua partecipazione al film Immaturi – Il viaggio, diretto da Paolo Genovese. Sul set del film ha anche incontrato Raul Bova che da lì a poco diventerà il suo compagno nella vita e da cui avrà anche due splendide bambine Luna e Alma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Nel nostro paese ha avuto il difficile compito di affiancare Carlo Conti nel Festival di Sanremo in compagnia di Emma ed Arisa. Rocio ha inoltre fatto parte della fortunata serie tv Un passo dal cielo con Terence Hill. Recentemente ha anche recitato al fianco di Massimo Boldi in Natale da chef per la regia di Neri Parenti.