Rosa Di Grazia: chi spera che vinca Amici? Rivelazioni inaspettate

La ballerina Rosa Di Grazia ha rivelato chi vorrebbe sul podio di Amici 20. Inoltre ha svelato alcune indiscrezioni sul suo amore con Debby.

Eliminata da Amici 20. Rosa di Grazia è uscita di scena nell’ultima puntata del serale del format di Maria De Filippi. La giovane si è raccontata in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni. In paricolare ha svelato aspetti inediti della sua vita, sul suo legame con il cantante Debby. Inoltre ha confessato chi vorrebbe che vincesse l’edizione di Amici.

Rosa ha sottolineato come la danza sia da sempre stata una delle sue passioni più grandi.

“La danza è stato il mio punto fermo, ovunque arrivavo dovevo trovare una scuola di danza”, le parole dell’ex Amici. Prima di divenatare una delle protagoniste del programma la ballerina ha raccontato di aver partecipato all’edizione precedente. Tuttavia dopo la prima puntata era stata eliminata. “Non sono tipo da mollare. Ho rischiato e stavolta è andata bene”, il commento della Di Grazia.

Rosa Di Grazia: l’amore per il cantante Debby

La ballerina Rosa Di Grazia ha rivelato come in passato avesse sognato per molto tempo di prendere parte ad Amici. Nella suo stupore, questo sogno oggi è diventato realtà. Ripercorrendo l’avventura vissuta tra i banchi della scuola di Maria De Filippi ha confessato la grande ammirazione per l’insegnante Elena D’Amario per lei grande idolo. Parole positive anche per Lorella Cuccarini che ha sempre creduto in lei.

Per quanto riguarda la coach Celentano, seppur contraria della sua partecipazione al programma, Rosa ha espresso parole di stima. Tuttavia sono stati i suoi modi ad aver ferito la concorrente.

Poi la confessione su chi desiderebbe veder vincere. Al primo posto il cantante Debby a cui si è legata. Un amore nato nei corridoi tra una serie di sincronicità. “Mi sono innamorata di lui perchè abbiamo avuto esperienze simili. E’ vero, sincero, genuino e pieno di valore”, il dolce commento della ballerina.

In merito al vincitore della categoria danza, Rosa ha indicato il nome di Martina. Tuttavia non nega che avrebbe voluto sentir pronunciare il suo nome nel momento della proclamazione.