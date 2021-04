Rosalinda Cannavò, nuova dieta detox scatena la bufera. Lei replica a tono

Rosalinda Cannavò si è difesa contro gli attacchi per il suo utilizzo di prodotti dietetici. Pesanti critice contro il suo regime alimentare.

View this post on Instagram A post shared by Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Fastidio e insofferenza. Questi i sentimenti espressi da Rosalinda Cannavò nelle storie di Instagram. L’ex gf, fidanzata di Andrea Zenga, mette uno stop alle critiche ricevute in merito al suo rapporto con il cibo.

In passato la Cannavò aveva sofferto di pesanti disturbi alimentari. Proprio per questo i fan hanno attaccato il suo attuale regime alimentare e il suo ricorso a prodotti dietetic. Ma Rosalinda si è difesa affermando di essere guarita e di desiderare di rimettersi in forma.

“Credo che dopo aver sconfitto questo mostro ho tutto il diritto di rimettermi in forma con intelligenza, essendo finalmente lontanta dal mio passato di anoressica”, le parole di Rosalinda condivise nelle storie.

LEGGI ANCHE > Rosalinda Cannavò, è lite con Andrea Zenga: “Hai rosicato!”

Rosalinda Cannavò, passato buoi: l’incubo dell’anoressia

View this post on Instagram A post shared by Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

LEGGI ANCHE > Rosalinda accusata da un ex gieffino che fa una rivelazione sconvolgente – FOTO

Rosalinda Cannavò in passato ha vissuto un periodo molto difficile della sua vita. L’anoressia l’ha colpita lasciando nella sua psiche un segno indelebile. Pertanto è molto sensibile alla tematica con cui ha lottato per molto tempo.

“Toccatemi tutto ma non il periodo terribile passato a lottare con i disturbi alimentari”, le parole di Rosalinda. Oggi è guarita e le sue abitudini alimentari sono dettate da medici specializzati. Inoltre la Cannavò si allena al fianco del fidanzato anche se lamenta quanto i workout siano duri.

Sui social la Cannavò ha condiviso con i follower una challenge detox mostrando alcuni prodotti dietetici. Proprio questa comunicazione ha destato polemiche tra i fan sulla quali si è difesa affermando di essersi accertata sulla validità dei prodotti. In particolare avrebbe riscontrato il loro bilanciamento dei nutrienti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

View this post on Instagram A post shared by Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Nelle storie di Instagram l’ex gf vip ha concluso lanciando un importante messaggio. Per tutte le ragazze che la contattano ogni giorno in merito a queste tematiche Rosalinda consiglia di affrontare i disturbi alimentari rivolgendosi a medici specializzati.