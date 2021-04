Sophie Codegoni per la città va in giro senza veli. Spettacolo unico – FOTO

Sophie Codegoni in uno scatto davvero da urlo, la modella ed ex tronista di Uomini e Donne lascia senza fiato con un look provocante

L’esperienza a Uomini e Donne l’ha lanciata definitivamente nel panorama dello showbusiness italiano. E’ ancora giovanissima (20 anni compiuti a dicembre), ma appare lanciata verso una grande carriera come modella e non solo. Sophie Codegoni è un nuovo astro nascente, anche come icona di fascino e bellezza.

L’ex tronista, uscita qualche settimana fa dalla trasmissione in coppia con Matteo Ranieri, sta guadagnando sempre più followers sul web, grazie alla sua sensualità irresistibile. La storia con Ranieri dopo poco tempo si è già interrotta, con i due che hanno spiegato le rispettive ragioni ai fan. Ma Sophie è lanciatissima e prosegue a testa alta, con scatti che lasciano davvero senza fiato.

Sophie Codegoni, giochi di trasparenze e fisico da infarto: bella come non mai

L’ultimo post su Instagram ci mostra una Sophie in forma più smagliante che mai, in giro per le strade di Milano. Al di sotto di un elegante cappotto scuro, indossa un abitino estremamente succinto, praticamente inguinale, che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione.

Il suo fisico slanciato e sinuoso viene esaltato, gambe lunghe e affusolate in bella vista su tacchi vertiginosi. Sophie è praticamente senza veli e i fan, com’è logico che sia, impazziscono. Migliaia di like e commenti in poche ore, per una delle bellezze destinate a monopolizzare le home di Instagram nei prossimi mesi, soprattutto in vista dell’estate. Dove a questo punto ci attendiamo grandi cose da lei.