In una sparatoria, avvenuta ieri pomeriggio in un’azienda di arredamenti, una persona è rimasta uccisa e cinque ferite, di cui quattro in gravi condizioni.

Sparatoria all’interno di un’azienda di arredamenti a Bryan, in Texas. Il bilancio provvisorio è di un morto e cinque feriti, di cui quattro ricoverati in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, ad aprire il fuoco sarebbe stato un dipendente dell’azienda che avrebbe sparato all’esterno di un magazzino dove si trovavano alcuni impiegati. L’uomo, dopo la sparatoria, è fuggito, ma sarebbe stato individuato ed arrestato alcune ore dopo dalla polizia che ora sta svolgendo le indagini sul caso.

Leggi anche —> Sparatoria in un edificio: uccise quattro persone tra cui un bambino

Leggi anche —> Patto dell’orrore, due fratelli si accordano per compiere una strage familiare

Un morto e cinque feriti, di cui quattro gravi. Questo il bilancio della sparatoria consumatasi a Bryan, capoluogo della contea di Brazos in Texas (Usa), nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 7 aprile. Secondo quanto riporta il sito dell’emittente Cnn, un dipendente di un’azienda di arredamenti avrebbe estratto una pistola ed aperto il fuoco nella ditta contro alcuni impiegati. Successivamente si sarebbe dato alla fuga.

Sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso con a bordo il personale medico. Per la vittima non ci sarebbe stato nulla da fare, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale, dove quattro di loro verserebbero in gravi condizioni. Tra questi vi sarebbe anche un poliziotto. In ospedale è stata trasportata anche una sesta persona, scrive la Cnn, colpita da un attacco d’asma.

Intervenuta anche la polizia che ha avviato le indagini sul caso e le ricerche del responsabile che è stato rintracciato ed arrestato poco dopo. Le autorità hanno riferito che non è chiaro ancora quale sia il movente che abbia spinto l’uomo a compiere un simile crimine.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

I’ve been working with @TxDPS & TX Rangers as they assist local law enforcement on a swift response to this criminal act. Their efforts led to the arrest of the shooting suspect.

Cecilia & I are praying for the victims & their families & for the injured officer. pic.twitter.com/RJAXgmRBuC

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 8, 2021