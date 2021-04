L’influencer e procuratrice sportiva Wanda Nara è sempre provocante sul suo profilo Instagram. Non si smentisce neanche nell’ultimo post pubblicato. Notato un particolare?

Quasi 8 milioni di follower su Instagram rendono Wanda Nara una delle influencer più gettonate del momento. Basta dare un rapido sguardo ai commenti che si susseguono nei post pubblicati da Lady Icardi quasi giornalmente per leggere messaggi in tutte le lingue del mondo. E’ la prova tangibile della sua popolarità dilagante a livello globale.

Scorrendo il wall del suo profilo Instagram è facile trarre delle conclusioni. E’ una donna consapevole della sua sensualità prorompente, pubblica spesso immagini hot che accendono gli spiriti dei suoi fan. A volte, però, sollevano qualche polemica (basti pensare al battibecco mediatico con l’attrice comica Luciana Littizzetto). Molte sono le immagini che la ritraggono anche in una veste diversa: quella di mamma, afflitta al momento dagli stessi pensieri e preoccupazioni di tutti i genitori.

Wanda Nara: le foto bollenti dalla sua dressing room

Wanda Nara ha pubblicato recentemente delle foto dei suoi bambini alle prese con la didattica a distanza. Ha tre maschietti avuti da Maxi Lopez e due bambine dall’attuale marito, il calciatore Mauro Icardi.

Difficile gestire gli impegni di tutti anche per una super mamma come lei che decisamente può godere di molte agevolazioni e possibilità. Ha scritto sui suoi canali social che stare dietro l’esigenze dei suoi piccoli non le lascia tempo per pettinarsi e sistemarsi per bene fino al termine delle lezioni online. “Grazie a questa pandemia ho scoperto che la mia pazienza e quella di tutte le mamme è infinita” – ha dichiarato.

Fine del trambusto e Wanda Nara può godere di un po’ di tempo per se stessa. Trova rifugio in un luogo che è un sogno per molti “comuni mortali”: la dressing room nella sua mega dimora di Parigi. L’ultimo post pubblicato la vede in leggins e comodo reggiseno in un’emorme stanza armadio colma di scarpe, borse e abiti firmati. Ricorda molto una scena di Sex & The City in cui la protagonista Carrie Bradshaw, coronando il suo sogno d’amore con Mr. Big, rifiuta un anello di diamanti preferendo al suo posto una cabina armadio gigantesca nel loro appartamento da favola a New York.

Notato un particolare in Wanda Nara? Tutto grigio e colori sobri ma spicca sulle unghie un colore di smalto inusuale: uno sgargiante verde acido. Chissà con quale outfit lo abbinerà. Guardando la vasta scelta del suo armadio, non avrà problemi.