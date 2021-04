Al Bano: parole d’amore per l’ex moglie Romina. Loredana Lecciso non apprezza

Al Bano Carrisi. Nuovo scontro tra le donne più importanti della sua vita? A quanto pare a scatenare il contrasto sarebbe stata una frase del cantante pugliese

Al Bano e Romina Power hanno spezzato il loro legame matrimoniale ormai più di 20 anni fa. Era il 1999 quando si sono detti definitivamente addio. Dopo 29 anni di unione, il nodo che intrecciava le loro esistenze è stato sciolto. Il pubblico li ha ammirati grazie anche al sodalizio artistico che li ha resi celebri e si è stretto a loro in un caldo abbraccio dopo la notizia della scomparsa della loro figlia primogenita Ylenia. Hanno continuato ad essere genitori presenti e amorevoli per i figli Yari, Cristèl e Romina Jr.

Agli inizi degli anni 2000, Al Bano ha iniziato una relazione con Loredana Lecciso dalla quale ha avuto i “piccoli” di casa Carrisi, Jasmine e Albano jr. Tra l’ex moglie e la compagna che gli è a fianco ormai da 20 anni non corre buon sangue. L’ultimo motivo di disputa è sorto a causa delle parole che sarebbero state pronunciate dallo stesso cantante di Cellino San Marco.

Al Bano: l’amore costante per Romina che infastidisce la Lecciso

Dopo la fine del loro matrimonio e un periodo di allontanamento come coppia anche dal mondo della musica, Al Bano e Romina Power sono tornati insieme, artisticamente parlando. Il pubblico non ha mai smesso, quindi, di vederli nel proprio immaginario come un tutt’uno.

Di certo non è una situazione che possa trovare pieno accogliemento da parte della compagna che, ormai da 20 anni, sente il peso di essere “l’altra donna”. Insostenibile, al punto che spesso Loredana Lecciso pubblica sui suoi canali social immagini che la ritraggono felice accanto ad Al Bano come a sottolineare la sua presenza e la solidità della loro unione.

A mettere benzina sul fuoco è lo stesso cantante di Cellino San Marco. A quanto pare si sarebbe fatto sfuggire una dichiarazione più che affettuosa all’indirizzo dell’ex moglie. Di lei avrebbe detto: “Avere una splendida creatura come te al mio fianco mi fa sentire l’uomo più fortunato della terra. Ti amo da sempre come fosse il primo giorno”. In passato anche la Power aveva dichiarato: “Non posso smettere di amarlo”. I due torneranno in tour insieme alla fine del 2021 (Covid permettendo).

Ci sarà pace prima o poi a casa Carrisi? Lo stesso Al Bano aveva dichiarato in passato ai microfoni di Domenica In che il suo più grande desiderio è quello di vedere le donne più importanti della sua vita alla stessa tavola.