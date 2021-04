Alba Parietti, l’opinionista si lascia andare: “Follemente innamorata”

A La vita in diretta Alba Parietti non si è tirata indietro e da vera opinionista ha spiegato la sua posizione su vari argomenti

Venerdì 9 aprile è andata in onda un’altra puntata di La vita in diretta, programma condotto esclusivamente da Alberto Matano che ha visto tra gli ospiti la presenza di Alba Parietti, opinionista da anni che non perde occasione di farsi vedere e dire la sua in diversi salotti televisivi. Ieri durante la diretta sono stati affrontati diversi temi tra questi la morte del Principe Filippo, avvenuta qualche ora prima della trasmissione.

Alba Parietti: cosa ha riferito l’opinionista?

Alba Parietti da vera opinionista e con un carattere molto acceso, come abbiamo potuto constatare in diverse situazioni, ha voluto dire la sua sul rapporto tra la Regina Elisabetta e il Principe Filippo. “Lei ha avuto la grande fortuna, oltre che ad essere una delle donne più importanti al mondo anche sul piano politico – ha rivelato – di essere una donna innamorata di un uomo che l’ha fatta sicuramente soffrire ma anche divertire per tutta la vita”. Poi facendo riferimento a qualche retro scena inedito ha spiegato: “Si sa che ha sicuramente e ampiamente tradito la Regina – sputa il rospo – però lei digeriva perfettamente perché era follemente innamorata”. Così anche nel giorno della sua morte, il gossip e il mondo dello spettacolo non perdono occasione di far riferimento a dei particolari che hanno cercato di compromettere i lunghi settantatré anni di matrimonio tra la regina e il principe.

Poi passando all’argomento Covid la Parietti ha confessato di essere molto preoccupata per la curva dei contagi che ancora una volta è molto alta, dopo le vacanze Pasquali. Per il momento non c’è scampo, l’Italia deve continuare a combattere questa battaglia. “E’ inquietante” afferma l’opinionista che ha molta paura.