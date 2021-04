Alessia Marcuzzi: il NO secco alla conduzione di Scherzi a Parte. Il motivo

Alessia Marcuzzi. La popolare presentatrice televisiva sarebbe stata la prescelta per essere al timone di Scherzi a Parte. Arriva però il suo NO categorico. Svelato il motivo

Com’è noto, Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici storiche in forza alle reti Mediaset. Al momento è super impegnata con il longevo programma di denuncia, approfondimento e intrattenimento Le Iene, in onda il martedì e il venerdì in prima serata su Italia 1.

A quanto pare la rivedremo in un imminente futuro al timone della prossima edizione di Temptation Island VIP. Ha lasciato definitivamente le redini de L’Isola dei famosi nella mani dell’altrettanto capace e talentuosa collega Ilary Blasi.

All’interno de Le Iene è presente già da tempo uno spazio dedicato agli scherzi ben architettati ai danni di personaggi famosi, in stile Scherzi a parte, programma storico della televisione italiana che vide fioritura nei primi anni ’90. L’ultima edizione messa in onda risale al 2018 con la conduzione di Paolo Bonolis. Forse per continuare questo parallelismo, è stata scelta proprio Alessia Marcuzzi per imbastire un nuovo capitolo della trasmissione. E’ arrivato un deciso NO della presentatrice. A quanto pare il motivo sarebbe il rapporto poco idilliaco con il copresentatore. Di chi si tratta.

Alessia Marcuzzi dice NO a Scherzi a parte per colpa di…

Secondo il sito Dagospia, dietro il rifiuto della conduzione di Scherzi a parte da parte di Alessia Marcuzzi ci sarebbe Enrico Papi, scelto come coconduttore del programma.

Il no deciso sarebbe arrivato anche dal manager della presentatrice, Beppe Caschetto. Il motivo è da ricercare in vecchie dinamiche televisive. Da quanto si apprende, Enrico Papi era seguito dall’agenzia dalla Itc2000. Dopo aver preso accordi per partecipare a L’Isola dei famosi, condotto all’epoca proprio dalla Marcuzzi, cambiò rotta decidendo invece di prendere parte a Ballando con Le Stelle per la rete concorrente, Rai Uno, accogliendo la proposta di Milly Carlucci.

Lo “sgarro” a quanto pare non è stato perdonato. Enrico Papi potrebbe dunque condurre Scherzi a Parte in solitaria.