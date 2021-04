Alice Campello: biografia, carriera, marito dell’influencer e imprenditrice

Alice Campello oggi è tra gli ospiti di Verissimo. L’influencer si è raccontata per la prima volta in un’intervista doppia con il marito Alvaro.

25 anni, sorriso luminoso e sguardo dolce. Alice Campello nonostante la giovane età ha creato un impero.

La giovane si è raccontata oggi ai microfoni di Verissimo al fianco del marito Alvaro. Un’amore nato nel 2016. Influencer e imprenditrice Alice ha sposato il calciatore nel 2017 a Venezia con una sfarzosa cerimonia.

Di origine venete, Alice è nata a Mestre da una nota famiglia di imprenditori. Campello è un nome molto conosciuto nel settore delle concessionarie d’automobili soprattutto nel nord Italia.

Alice Campello: imprenditrice, moglie e madre

Dopo la maturità, la Campello ha deciso di lavorare nell’azienda familiare. Ma la sua bellezza e la sua attitudine a utilizzare i social network hanno fanno sì che la sua carriera prenda un’altra strada. Per gioco inizia a condividere i suoi look su social diventando in breve tempo una segutissima influencer. Oggi sono 2,4 milioni i follower che la seguono. Molti i brand con cui ha collaborato nel tempo. Un lavoro che Alice ha portato avanti in parallelo agli studi universitari laurandosi allo IULM di Milano.

Poi il suo primo progetto imprenditoriale con cui dà vita al brand di borse Avril. Fondamentale il supporto della madre, stilista di professione. Ne segue un’altra iniziativa legata al lancio di marchio di belezza che rispetti il pianeta e i lavoratori. Si tratta di Masqmai, molto amato dal pubblico.

Oltre all’attività da imprenditrice, Alice ha catturato nel tempo l’attenzione mediatica tanto da essere invitata in numerosi programmi. Nel 2021 ha condotto al fianco di Amadeus una delle serate del Festival di Sanrermo.

Accanto ai successi professionali, la Campello ha raggiunto anche grandi traguardi personali. Dal 2016 è legata al calciatore Alvaro Morata. Dopo il loro matrimonio, la coppia si è trasferita in Spagna e Inghiletta. Ben presto hanno dato alla luce i gemelli Leonardo e Alessandro. Lo scorso anno poi hanno allargato la famiglia con il terzo figlio Edoardo.

Ospite di Silvia Toffanin ha raccontato il sogno di avere altri due figli. In particolare il desiderio è quello di avere una femminuccia.

Per quanto riguarda le sue passioni, Alice ama dedicarsi allo yoga. Quest’attività le permette di mantenere il suo fisico statuario e la mente più calma nel sue impegnative giornate.

Sul suo seguito profilo Instagram la Campello condivide la sua vita. Tra foto al fianco dei suoi bimbi, a scatti in cui posa per noti brand.