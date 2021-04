Allerta alimentare, salame ritirato dai negozi per rischio salmonella: qual è il lotto contaminato

Nuovo ritiro urgente del Ministero della Salute relativo un lotto di salame di cinghiale con alto rischio di salmonella al suo interno

Il Ministero della Salute e il Rasff hanno comunicato poche ore fa sul portale ufficiale del Governo una nuova allerta alimentare che riguarda un lotto specifico di salame di cinghiale ritirato per la presenza sospetta di salmonella al suo interno. Vediamo insieme i dettagli del prodotto in questione e l’avvertenza riportata dallo stesso Ministero per i consumatori ignari che hanno acquistato il prodotto recentemente nei punti vendita al dettaglio.

Come ogni volta si raccomanda di non consumare il prodotto in questione e di riportarlo al punto vendita per il cambio merce immediato del lotto segnalato.

Lotto di salame ritirato, i dettagli

Il prodotto incriminato è il salame Pepe Nero della società Renzini sita in via D. Renzini 2 06019, una norcineria di Montecastelli in provincia di Perugia. Il salume è realizzato con carne di cinghiale e per intensificarne il sapore si è usata la copertura con il pepe.

Il lotto interessato è il 61104910, venduto in confezioni da 200 grammi, riporta come data di scadenza il 24 aprile 2021, marchio di identificazione dello stabilimento IT 645-L CE). Stavolta il richiamo del prodotto ha come oggetto la presenza di salmonella gruppo C1, un batterio molto insidioso che viene trasmesso al cibo tramite le feci animali.

I cibi contaminati da questo ceppo di salmonella possono causare diverse reazioni nell’organismo, soprattutto in bambini e anziani. Tra questi dissenteria, vomito e capogiri. In caso di reazioni come queste consultare immediatamente la guardia medica che fornirà tutte le indicazioni su come procedere per debellare tale sintomatologia.