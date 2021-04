Questa sera andrà in onda la quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi dove cambierà una regola che finora ha influenzato il destino degli allievi: le anticipazioni

Come ogni sabato questa sera andrà in onda una nuova puntata di Amici, giunto alla quarta puntata del serale. Come ogni settimana la registrazione ha permesso di conoscere già i contenuti dell’appuntamento di questa sera, compresi ospiti e colpi di scena. A differenza di quanto accaduto finora le sfide tra le squadre non porteranno a una doppia esclusione, bensì a un solo eliminato. L’intrattenimento è stato affidato a due vecchie conoscenze del talent. Alessandra Amoroso sarà l’ospite musicale e presenterà il suo nuovo singolo “Amore grande“, mentre il blocco comico non sarà riempito da Pio e Amedeo ma da Francesca Manzini che ha partecipato lo scorso anno ad Amici Celebrities.

Gli allievi finiti al ballottaggio: chi rischia l’eliminazione

Undici allievi rimasti in gara, divisi quasi equamente nelle tre squadre capitanate dai loro rispettivi professori. La prima sfida della quarta puntata vede confrontarsi i talenti di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro il trio guidato da Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Dopo le tre manche giudicate da Stefano De Martino, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto a spuntarla è la squadra Zerbi-Celentano e al ballottaggio per l’eliminazione finisce il cantante Aka7even.

I vincitori della prima sfida si contrappongono agli allievi di Arisa e Lorella Cuccarini perdendo la seconda manche. A essere scelta come papabile eliminata è la cantante Enula. Rivincita tra le due squadre che viene persa questa volta dal duo femminile. Per il ballottaggio finale viene scelto Tancredi, mandando così tre cantanti a rischio eliminazione.

I tre giovani talenti si esibiscono con i propri cavalli di battaglia dinnanzi ai giudici che scelgono di salvare Aka7even. A giocarsi il posto nella scuola restano così Enula e Tancredi, per lo stupore del pubblico. I due sono infatti tra i cantanti più apprezzati all’interno del talent.

Come ogni puntata il nome dell’eliminato è stato svelato all’interno della casetta e i telespettatori lo conosceranno solo questa sera al termine della serata.