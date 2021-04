Amici 20 (ATTENZIONE SPOILER) chi è l’eliminato di stasera

In arrivo una nuova puntata del serale di Amici 20. Stasera verrà comunicato il nome di chi lascerà la scuola. Scopriamo cosa è successo.

Chi abbandonerà la scuola di Amici 20? La curiosità e tanta come la preoccupazione per i concorrenti in gara. Questa sera andrà in onda la tanto attesa puntata del serale. Già registrato, durante il programma verrà comunicato il nome di chi dovrà mettere al chiodo la sua maglia di Amici.

Lo scorso sabato sono stati Tommaso e Rosa a uscire di scena. Proprio quest’ultima ha emozionato il pubblico con il suo saluto con il Debby, il cantante con cui si è legata nella scuola. Chissà questa sera a chi toccherà dire addio al programma.

Amici 20: chi uscirà questa sera?

Quella di questa sera sarà una puntata ricca di emozioni. Ospite d’onore sarà Alessandra Amoroso, la cantante che partita proprio da Amici ha scalato le classifiche italiane.

Per quanto riguarda la sfida in campo, come di conseuto, le tre squadre capitanate dai coach. Non mancano in studio i giudici Stefano De Martino, Statsh Fiordispino, Emanuele Filiberto.

Durante la serata il primo eliminato provvisorio sarà Aka7even. Dopo sarà la volta di Aka Tancredi seguita poi col terzo match da Enula. Se Aka7even sarà salvo grazie al ballottaggio, non sarà lo stesso per Tancredi ed Enula. Il pubblico è nettamente dalla parte di quest’ultima da sempre molto amata per le sue doti canore. L’esito finale sarà comunicato nella casetta come ogni puntata.

Tutto sarà condito come sempre dagli scontri tra i professori e dall’immancabile presenza e professionalità di Maria De Filippi.

Nella serata si farà sentire la mancanza di Pio e Amedeo. I comici hanno deciso di ritornare solo per la finalissima. In questo periodo il duo è impegnato nel format di Felicissima Serata, in onda dal prossimo 16 marzo su Canale 5.