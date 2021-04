Amici 2021, questa sera un’ospite davvero clamoroso

Tutto pronto per la nuova ed attesa puntata serale del talent Amici di Maria De Filippi con un’ospite davvero eccezionale

I fan del più famoso talent targato Mediaset Amici di Maria de Filippi non stanno più nella pelle per l’attesa di vivere nuovi e sorprendenti emozioni grazie alla puntata serale. Anche questa sera i ragazzi, divisi in 3 squadre, dovranno sfidarsi in 3 manche ognuna delle quali ha in palio 3 punti e dalle prime indiscrezioni sembra proprio che le sorprese non mancheranno. La puntata di Amici è stata registrata lo scorso giovedì ed è per questo motivo che già si possono pregustare alcune succulente anticipazioni. Dopo l’eliminazione a sorpresa di Tommaso che ha creato non poche discussioni, e quella di Rosa, un altro allievo dovrà abbandonare il talent. Come sempre i ragazzi saranno guidati dai coach Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Arisa e Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Le anticipazioni di Amici 2021

La nuova puntata serale di Amici di Maria De Filippi sembra avere tutte le carte in regola per tornare a regalare intense emozioni e grandi esibizioni al pubblico da casa. Anche stasera il gruppo di giudici sarà sempre lo stesso con Emanuele Filiberto di Savoia, Stefano De Martino e Stash dei The Kolors. Grazie alla sua irrefrenabile simpatia torna nello studio di Amici anche Francesca Manzini che ancora una volta sostituisce degnamente Pio e Amedeo. I due comici sono assenti più che giustificati in quanto sono impegnati nella preparazione di un nuovo show che andrà in onda su Canale 5 a partire dal 16 aprile. C’è però un’indiscrezione che più di tutte ha acceso la curiosità dei fan del talent, ormai in fibrillante attesa. Si tratta infatti del super ospite che stasera tornerà a calcare il palco dello show di Maria De Filippi. In occasione della presentazione dei suoi nuovi brani ad emozionare il pubblico di Amici ci sarà l’ex alunna Alessandra Amoroso.

Lo scopo è sicuramente non solo quello di pubblicizzare i due nuovi lavori Piuma e Sorriso Grande ma anche di ritornare dove tutto è nato. Non bisogna infatti dimenticare che la cantante salentina ha spiccato il volo dopo la vittoria dell’ottava edizione di Amici.