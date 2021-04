Conoscete Antonella Mosetti? La showgirl si fa sempre più sexy e sui social mostra tutta la sua bellezza con scatti mozzafiato

Gli anni passano per tutti, ma non per Antonella Mosetti che ancora oggi è una donna dalle mille qualità. Molto attiva sui social, ha un seguito di quasi settecento mila follower con i quali condivide non solo foto di alcuni momenti della sua giornata e del lavoro ma anche video o dirette fitness. Ancora oggi le sue forme fanno invidia e il web impazzisce per lei. La donna è consapevole del suo successo e da vera showgirl non rinuncia a mostrare la sua bellezza ai fan che la supportano e la seguono in ogni occasione.

LEGGI ANCHE>>>Sabrina Salerno, con quel costume sembra una dea della giungla – Foto

Antonella Mosetti: vola a Las Vegas, l’annuncio sui social

LEGGI ANCHE>>>Elisabetta Gregoraci sublime: calza nera e la giacca si apre lì.. un sogno – FOTO

Da poco è spuntata sui social una foto di Antonella Mosetti, pubblicata sul suo profilo Instagram, in cui scrive: “Las Vegas”. La donna ha anche messo la posizione in cui è avvenuto lo scatto e sembra proprio che si trovi in America. Non sappiamo con esattezza se si tratti solo di una campagna pubblicitaria o se veramente la foto è stata fatta in quei posti. L’unica certezza è che la Mosetti ancora una volta oltrepassa il limite, lasciandosi andare e mostrando tutta la sua bellezza. “Sei perfetta” scrive qualcuno sotto al post. Leggings e felpa nera di Guess, pelliccia che fa da scudo e occhiali da sole in mano. Semplicemente divina!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti ✨ (@antonellamosetti)

Che ne dite, vestita così secondo voi è pronta ad iniziare una partita al Casinò? Per scoprire la verità non ci resta che attendere altri post che non tarderanno ad arrivare.