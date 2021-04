Aurora e la “Rubrichetta”: “non facciamo Sexxo da 6 mesi..” Ho l’orticaria..

La simpaticissima Aurora Ramazzotti come di consueto diverte i suoi followers con la cosiddetta ”rubrichetta” dove dispensa consigli sui temi più scottanti che le pongono i suoi fans.

Aurora Ramazzotti è molto seguita su Instagram, vanta ben 2.1 milioni di followers e ha conquistato tutti con la sua simpatia e la sua semplicità. Non segue le regole convenzionali dello showbiz, è ben distante dal prototipo di seduzione e fascino che impone il mondo dello spettacolo. E’ seducente e affascinante ma lo è a modo suo, nella semplicità di una ragazza che non segue i canoni.

Spesso è stata paragonata a sua mamma per quella bellezza senza tempo di Michelle ma Aurora è ben diversa da lei ed è riuscita comunque a conquistare tutti. Lontani i tempi in cui l’avevano additata come raccomandata per un piccolo spazio che si era ritagliata nel day-time di X-Factor, negli anni ha dimostrato di essere in grado di entrare a far parte del mondo dello spettacolo con le sue abilità, supportata sì dai suoi genitori ma come una ragazza qualunque.

Oggi è diventata una delle inviata delle Iene e questo è avvenuto grazie alle sue doti.

Ma non solo televisione per Aurora, infatti anche sui social è seguita ed apprezzata e con la sua consueta ”rubrichetta”