Desiderate che il vostro cane viva per sempre? Ecco la razza più longeva e che potrà accompagnarvi per un tempo maggiore.

Qualsiasi padroncino conosce l’eterna affezione al proprio cucciolo di cane. Una volta accolto nella propria vita risulta difficile dopo tanti anni doverlo lasciare andare. Non è perciò un mistero di come la vita media di un cane si possa prolungare per un massimo di 15 anni. Ed è proprio per questo motivo che alcuni esperti in questo campo hanno deciso di donare alcuni preziosi consigli sulle razze più longeve al mondo. Scopriamo adesso quali sono e il perché della loro più fedele propensione all’anzianità.

Cane, la razza più longeva e le motivazioni alla base dell’elisir di lunga vita

Innanzitutto è di fondamentale importanza sapere che esistono differenti clausole che possono prologare la vita di un cane. In primis vi sono gli alimenti che vengono assunti nella loro quotidianità, lo stile di vita e l’attività motoria, la stazza, il loro genotipo e la razza d’appartenenza.

Ad esempio, i cani più piccoli avranno un’aspettativa di vita molto più alta rispetto ai cani più grandi. In contrapposizione il Chihuahua, primo in classifica per la sua statura minuta, supererà di molto un San Bernardo, aggiudicandosi un’esistenza talvolta di ben 20 anni. In egual misura anche il cane di origini giapponesi, lo Shiba inu, ed il Border Collie potranno godere di un simile fortunato destino. Una curiosità poco nota è quella riguardante i meticci, anche loro sono considerati adeguatamente resistenti all’inarrestabile scorrere del tempo.

Inoltre esistono, al di là della loro razza di appartenenza, alcune storie incredibili riguardanti esemplari di cani che sono riusciti a sopravvivere per un periodo davvero molto prolungato. Storie che potrebbero rasentare l’irrealtà, ma che sono effettivamente accadute.

Maggie, la cagnolina più longeva al mondo è deceduta nella primavera del 2016. A generare scalpore in tutto il mondo è stata la notizia della sua età al momento della scomparsa. La piccola grande Maggie vantava infatti un’esistenza di quasi trent’anni. Ed era un esemplare di cane da pastore australiano. Più noto sotto il nome di Kelpie.