Canzone Segreta, Orietta Berti e quel gesto che non passa inosservato

Ieri sera a Canzone Segreta ospite in studio Orietta Berti. Durante la performance succede qualcosa di surreale ed i fan lo segnalano

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Canzone Segreta, lo show di Rai 1 condotto da Serena Rossi. In studio diversi ospiti, da Belen Rodriguez a Orietta Berti e come sempre non sono mancate le lacrime.

La showgirl argentina in attesa della sua Luna Marie si è commossa. Ha spiegato che vorrebbe tanto vedere una persona cara che adesso non può vedere senza però dare spiegazioni. Per lei il percorso della sua vita e le origini italiane della sua famiglia.

A seguire l’amatissima Orietta Berti che con la partecipazione al Festival di Sanremo ha avuto una ritrovata popolarità, non solo per la sua bravura ma anche per la sua simpatia e spontaneità con la quale è riuscita a conquistare anche il pubblico dei giovani.

Durante la sorpresa per lei un gesto non è passato inosservato ed il popolo del web lo ha fatto subito presente.

Canzone Segreta, Orietta Berti e il gesto del mimo: esilarante

Orietta Berti ieri sera nella puntata di Canzone Segreta è stata omaggiata con due belle performance canore. Nella prima c’è stato un gesto un po’ sopra le righe che i fan hanno fatto notare a gran voce. È stato un gruppo polifonico che ha riproposto i suoi brani più famosi. In contemporanea alla performance canora anche l’esibizione di un artista che ha mimato, ma in modo alquanto stravagante.

Proprio durante il brano più famoso della carriera artistica della Berti, “Fin che la barca va” il mimo ha fatto quello che nessuno si sarebbe aspettato. Ha riprodotto il cosiddetto “gesto dell’ombrello”. Mentre il coro intona “e il fidanzato adesso non lo ha più” il mimo si diletta con la mossa inaspettata.

Subito sui social si scatenano i fan più attenti che segnalano la cosa rendendo la performance ancora più degna di nota.

A seguire per lei l’amica Francesca Michielin che per Orietta canta “Il nostro concerto”. Le due sono diventate amiche durante il Festival di Sanremo e adesso si sentono sempre al telefono come la giovane cantante ha raccontato a Verissimo. La Berti non ce la fa a trattenere le lacrime e anche lei si commuove seduta sull’ormai famosa sedia bianca.