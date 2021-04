Avete mai visto la casa di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi? È un castello

Ecco com’è la magnifica casa che è diventata il nido d’amore di Silvia Toffanin e del compagno Pier Silvio Berlusconi

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi vivono dal 2002 una stupenda relazione da favola ed è quindi normale che sia un castello la location del loro amore. La coppia è sempre stata molto riservata riguardo la propria sfera privata. Entrambi gelosi della propria privacy hanno sempre vissuto la loro unione lontana dai riflettori del gossip. Con all’attivo due figli, Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015, rappresentano una delle coppie più longeve ed affiatate del mondo dello spettacolo. Sul loro amore ventennale infatti sembra che non si sia mai addensata nessuna nuvola né tanto meno è mai soffiato il vento del gossip. Un idillio al quale sembra mancare solo il giusto coronamento del matrimonio che a quanto pare non sembra essere nei loro progetti.

La casa di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi

In un’intervista la padrona di casa di Verissimo Silvia Toffanin ha dichiarato di non sentire particolarmente il bisogno di sposarsi. “Non vorrei mai pensare che chi mi sta vicino – ha rivelato Silvia – lo fa perché deve e non perché vuole. Non mi servono le nozze per sentirmi amata“. La loro unione è la dimostrazione che non occorrono un paio di anelli per essere felici, basta solo un nido in cui vivere. Se poi quel nido è un castello a picco sul mare allora probabilmente è anche meglio. La coppia infatti ha scelto di vivere a Portofino, lontani dal caos di una città come Milano, in un luogo tranquillo e immerso nella natura. La casa della famiglia Berlusconi in effetti è un’antica magione dell’800 costituita da ben 4 piani. Ad accrescere il fascino del castello gli inconfondibili mattoni e la pietra viva che caratterizzano le tenute d’altri tempi.

Purtroppo, vista la riservatezza della coppia, non è possibile ammirarne gli interni ma dalle foto esterne è possibile notare che il castello dispone di una discesa diretta verso il mare. Di fronte solitamente è ormeggiato il lussuoso yatch di famiglia al quale Silvia Toffanin, da sempre affascinata dal mare, sembra sia molto legata.