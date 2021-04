Cecilia Rogriguez irresistibile e abbronzatissima nel nuovo scatto social. Intanto, secondo voci di corridoio, sarebbe in preda alla gelosia per la possibile partecipazione di Ignazio Moser all’Isola dei Famosi.

Sguardo ammaliante e pelle abbronzatissima. Così appare Cecilia Rodriguez nel nuovo scatto pubblicato su Instagram. La showgirl indossa un costume tutto colorito che fa parte della collezione di costumi creata insieme alla sorella Belen.

“Bella tu ❤️, Padrona 🔥, Superlativa Chechunita 🔥❤️, Stupenda, Sei bellissima ledy moser 😍😍😍😍😍😍😍😍”, questi sono alcuni dei commenti che gli utenti hanno lasciato sul nuovo post che è apparso sul profilo ufficiale di Cecilia Rodriguez.

L’ex gieffina non perde mai occasione per condividere insieme ai suoi follower i momenti della sua giornata, senza dimenticare di pubblicare scatti in pose particolarmente seducenti che non lasciano spazio alle parole.

Cecilia Rodriguez gelosa di Ignazio Moser? Secondo Chi l’ex gieffina potrebbe essere il prossimo concorrente

Inoltre, secondo alcuni rumors, la sorella di Belen sarebbe in preda alla gelosia per la possibile partecipazione di Ignazio Moser alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. A detta del settimanale Chi la produzione dell’Isola starebbe pensando di ingaggiare anche lui nell’edizione che si potrebbe prolungare fino al 7 giugno.

Non sarebbe la prima volta che Ignazio Moser parteciperebbe ad un reality. In passato, infatti, ha già partecipato al Grande Fratello Vip dove ha incontrato la sua attuale fidanzata Cecilia Rodriguez che ha lasciato l’ex tronista Francesco Monte per stare con lui.

Nel frattempo, all’Isola hanno fatto il loro ingresso altre due naufraghe? Di chi stiamo parlando? Di Isolde Kostner e della modella Beatrice Marchetti. Molti dei naufraghi eliminati, invece, sono ancora in gioco a Playa Esperanza.

Non ci resta che attendere per scoprire se effettivamente anche Ignazio Moser prima o poi approderà all’Isola dei Famosi. Sarebbe un modo per scoprire se il rapporto con Cecilia Rodriguez sia così forte da superare anche la distanza.

C’è, però, un grande ostacolo per Ignazio Moser: la gelosia della fidanzata Cecilia. Nel frattempo, presto Cecilia diventerà zia per la seconda volta. Dopo Santiago, infatti, è in arrivo un’altra nipotina: Luna Marie.