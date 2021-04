Paolo Bonolis distrutto, Mediaset trema. La Rai invece è “Serena”..

Ciao Darwin è ancora il programma preferito dagli italiani? Non è più una certezza visto che gli ascolti tv sono ancora una volta in calo

Ciao Darwin è da tutti considerati uno dei programmi più divertenti e allegri della televisione italiana. Nonostante il passare del tempo, Mediaset non perde occasione di mandare in onda, almeno una volta l’anno, una delle stagioni vecchie. Ma che succede se anche la trasmissione storica più nota di sempre comincia a perdere i colpi? Gli ascolti tv parlano chiaro e i dati non sono rassicuranti. La questione si fa sempre più seria e bisogna correre ai ripari.

Ascolti tv: Ciao Darwin o Canzone segreta?

Analizzando i dati Auditel possiamo notare che anche ieri sera 9 Aprile ha vinto la gara di share Rai 1 con il programma Canzone segreta, condotto da Serena Rossi. La trasmissione ha intrattenuto 3.802.000 spettatori pari al 16,6% di share; su canale 5 invece Ciao Darwin ha conquistato il 14,4% di share e quindi 2.659.000 spettatori. Tra le due reti c’è ancora parecchia differenza e Mediaset subisce di nuovo un colpo basso. La grande azienda televisiva ha tenuto testa però con Le Iene che ha tenuto davanti allo schermo 1. 674.000 pari all’8.99% di share. Inoltre anche con Avanti un altro, canale 5 ha la meglio su Rai 1 che invece propone nella stessa fascia oraria L’Eredità.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Amici di Maria de Filippi, programma dal successo assicurato. La conduttrice è sempre un passo avanti e riesce a conquistare sempre milioni di telespettatori. Una garanzia per Mediaset che punta tutto su di lei.