Colpo di scena per il Cashback: i 1500 Euro. Ore Frenetiche

Cashback, in arrivo novità molto importanti sul fronte del Super Premio dei 1.500 euro.

Il Governo precedente, per contrastare l’evasione fiscale, decise di lanciare uno strumento molto particolare: il cashback, favorendo così i pagamenti elettronici. Il funzionamento è molto semplice: ad ogni acquisto effettuato in un negozio, si ottiene una percentuale come rimborso. Il rimborso ammonta al 10% e c’è una soglia massima di 300 euro l’anno. I paletti non finiscono qui: occorrono infatti almeno 50 pagamenti.

Coloro che hanno abilitato le carte sull’app IO, tuttavia, concorrono anche per il Super Cashback, il premio di 3.000 euro (due premi da 1.500 euro). Per ottenere questo maxi rimborso, occorre effettuare tantissimi pagamenti con carte o app e sperare di entrare nella classifica dei 100.000 che fanno più pagamenti elettronici. Ci sono però novità incredibili, e queste ore sono davvero frenetiche.

Cashback, i 1500 euro: ore frenetiche

Dopo la settimana pasquale in cui si sono registrati numeri incredibili, la media degli acquisti quotidiani è scesa a 2.24 ( un dato che non si registrava da diverso tempo). Spostando l’attenzione sulla classifica del Super Cashback, si nota come l’ultimo in classifica ha già effettuato 227 operazioni (senza considerare l’aggiornamento).

Il Governo sta ovviamente monitorando le transazioni in modo da scovare i furbetti del Cashback, ovvero coloro che aggirano il sistema effettuando diversi abusi con tale strumento (come quelli che hanno provato ad acquistare una cifra bassa di benzina con molti pagamenti consecutivi). Secondo le previsioni, per restare nella classifica del Super Cashback dovrebbero servire più di 400 operazioni elettroniche. La classifica, visibile nell’app IO, è sicuramente provvisoria: presto potrebbero esserci diversi tagli proprio perché verranno cancellati i “furbetti”.

Il sistema del cashback di Stato, tuttavia, non ha mai convinto pienamente tutti: da un lato c’è chi elogia il tentativo di “stimolare” i pagamenti elettronici, dall’altro c’è chi vorrebbe già eliminarlo (politici compresi).