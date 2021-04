Elisabetta Canalis, leggings di fuoco: stringe nelle parti bollenti – FOTO

Elisabetta Canalis stupenda nella sua versione gym: la foto è un inno alla sensualità. I fans non possono non notare le parti bollenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Sicuramente una bellissima e riuscitissima foto quella pubblicata da Elisabetta Canalis, la showgirl residente ormai in USA che non tralascia mai la sua passione per il fitness. E questa foto ne è una chiara dimostrazione. Leggings marroni, sneakers bianche con tracce di giallo fluo e quel top crop sportivo nero che si abbina al cappello indossato.

Viso senza trucco, capelli sciolti…tutti amano la versione fit di Elisabetta. Lo scatto è frutto di una collaborazione – una partnership con Calzedonia che l’ha voluta in quanto adattissima a rappresentare l’abbigliamento sportivo per la nuova collezione primavera-estate 2021.

Elisabetta Canalis, lo scatto in intimo che manda in estasi il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Come abbiamo detto più volte, la “Ely” è molto corteggiata dai brand, merito del fisico statuario ma anche della sua bellezza che non richiede fronzoli. Solo due giorni fa la Canalis ha postato una foto che la immortala con un grazioso completo intimo. Una partnership con Intimissimi molto apprezzata dai followers.

Top e culotte a vita alta con fascia elastica che ripropone il nome del brand. Una mise che permette di ammirare l’addome scolpito. Qualcuno chiede se ha tagliato i capelli, qualcun altro manda emoji amorevoli. Fra i tanti, spunta il commento di Maria Pia Calzone, la bellissima attrice napoletana che apprezza la fisicità prorompente di Elisabetta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Dagli esordi in tv, Elisabetta continua a far sognare…la sua bellezza si evolve negli anni.