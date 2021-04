Elisabetta Gregoraci incontenibile come non mai: “Mi dissocio” – FOTO

Elisabetta Gregoraci continua a stupire i suoi fan con immagini in cui mostra una bellezza davvero fuori dal comune

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci riesce ogni giorno a lasciare i suoi tantissimi ammiratori dei social letteralmente a bocca aperta. Grazie all’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram nel giro di pochissimi minuti è riuscita a fare il pieno di cuoricini e commenti di chi potrebbe fare pazzie per lei. L’occasione per condividere la foto è certamente di quelle importanti. Si tratta infatti sostanzialmente di promuovere una linea di abbigliamento caratterizzata da stampe con espressioni davvero unica. In quest’immagine regalata ai fan Elisabetta si mostra con una lunga felpa grigia, con la scritta “Mi dissocio” che la copre quasi fosse un vestitino. A restare scoperte però per la gioia dei follower sono le sue magnifiche gambe impreziosite da calzini bianchi all’ultima moda. Altro accessorio che ha catturato l’attenzione del pubblico è il berretto giallo che le ricade quasi sugli occhi che sembrano impegnati a scrutare ben oltre l’obiettivo. Il trucco ricercato e la sinuosità del suo corpo in posa completano una foto nata per turbare i sogni del pubblico.

LEGGI ANCHE -> Dayane Mello, selfie in bikini e al sole: primo assaggio dell’estate FOTO

Elisabetta Gregoraci e il mistero delle rose rosse

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

LEGGI ANCHE -> Giulia Salemi in total black: uno schianto, record di likes – FOTO

Pochi giorni fa i fan più attenti, e sono tantissimi, che seguono la bella Elisabetta attraverso il suo profilo Instagram avranno certamente notato la stupenda sorpresa che ha ricevuto. Un anonimo corteggiatore infatti le ha fatto recapitare direttamente a casa sua un meraviglioso mazzo di fiori composto da ben 300 rose rosse. Simbolo di passione e amore per eccellenza, vista la quantità inviata, chi ha voluto omaggiarla in questo modo dev’essere decisamente preso dalla showgirl. Dal momento in cui la Gregoraci ha pubblicato lo scatto in cui si è lasciata ritrarre accanto ai fiori si è immediatamente aperta la caccia all’ammiratore segreto. Le voci più insistenti vogliono che l’anonimo mittente possa essere Stefano Coletti, 32enne ex pilota che vive a Montecarlo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Di un possibile amore fra i due si era già parlato ai tempi della partecipazione di Elisabetta al Grande Fratello Vip. In realtà non è da escludere che possa trattarsi anche dell’ex marito Flavio Briatore. I due infatti si sono spesso mostrati insieme anche per la serenità del figlio Nathan Falco.